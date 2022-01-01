Латунные резьбовые тройники широко применяются при монтаже трубопроводов. Они соединяют три трубы. Никелированное покрытие делает эти фитинги прочными и устойчивыми к коррозии. В «Бигам» можно найти и другие комплектующие для отопления и водоснабжения: заглушки, американки.

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