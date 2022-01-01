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Тройник переходной Valtec 1"х 3/4"х 1" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0605
567 ₽
Латунные тройники
  • Персональная скидка
Тройник переходной Valtec 1"х 3/4"х 1" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0605
Арт. X1691385983
Тройник переходной Valtec 1"х 3/4"х 1" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0605
  • Персональная скидка

Тройник переходной Valtec 1"х 3/4"х 1" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0605

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567 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691385983

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
тройник
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
567 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Латунный никелированный трехсторонний фитинг с переходом на меньший диаметр в центральном выходе. Резьба – внутренняя, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226), совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7).

    Преимущества

    • Длительный срок службы
    • Износостойкость