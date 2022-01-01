Тройник переходной Valtec 1"х 3/4"х 1" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0605

Преимущества

Длительный срок службы

Износостойкость

Латунный никелированный трехсторонний фитинг с переходом на меньший диаметр в центральном выходе. Резьба – внутренняя, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226), совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7).