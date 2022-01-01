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Тройник Valtec 3/4" НР-НР-НР VTr.131.N.0005
458 ₽
Латунные тройники
  • Персональная скидка
Тройник Valtec 3/4" НР-НР-НР VTr.131.N.0005
Арт. X1691385964
Тройник Valtec 3/4" НР-НР-НР VTr.131.N.0005
  • Персональная скидка

Тройник Valtec 3/4" НР-НР-НР VTr.131.N.0005

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458 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691385964

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
тройник
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
458 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Латунный никелированный трехсторонний фитинг (тройник), равнопроходной с наружной резьбой.

    Преимущества

    • Изготовлена методом горячего объемного прессования из сантехнической латуни с гальваническим нанесением никелевого покрытия
    • Соответствие изделия требованиям безопасности