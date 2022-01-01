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Тройник Valtec 3/4" НР-НР-НР VTr.131.N.0005
Арт. X1691385964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
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- Латунный никелированный трехсторонний фитинг (тройник), равнопроходной с наружной резьбой.
Преимущества
- Изготовлена методом горячего объемного прессования из сантехнической латуни с гальваническим нанесением никелевого покрытия
- Соответствие изделия требованиям безопасности