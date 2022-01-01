Латунные крестовины – четырехсторонние фитинги, которые используются для соединения и разветвления труб в системах водоснабжения и отопления. В ассортименте Интернет-магазина имеются и другие виды резьбовых соединений из латуни: тройники, муфты, переходники, штуцеры и футорки.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить крестовины латунные в городе Ярославль по цене от 230 до 650 рублей. В наличии более 5 наименований. Крестовины латунные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.