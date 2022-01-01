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Латунные фитинги

Крестовины латунные

Найдено: 5 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить крестовины латунные в городе Ярославль по цене от 230 до 650 рублей. В наличии более 5 наименований. Крестовины латунные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Крестовина латунная ALTSTREAM 3/4"(уп.16шт)
410 ₽
Крестовина латунная ALTSTREAM 3/4"(уп.16шт)
Тройник латунный ALTSTREAM переходной в.р. 3/4*1/2*3/4 003040201
250 ₽
Тройник латунный ALTSTREAM переходной в.р. 3/4*1/2*3/4 003040201
Тройник латунный ALTSTREAM 3/4" ВР(в уп.15 шт) 003040102
250 ₽
Тройник латунный ALTSTREAM 3/4" ВР(в уп.15 шт) 003040102
Крестовина латунная ALTSTREAM 1/2" (уп.20шт)
230 ₽
Крестовина латунная ALTSTREAM 1/2" (уп.20шт)
Тройник латунный ALTSTREAM 1/2" ВР/НР/ВР(в уп.25 шт) 003040301
200 ₽
Тройник латунный ALTSTREAM 1/2" ВР/НР/ВР(в уп.25 шт) 003040301
Крестовина полипропиленовая VALFEX 10118025 PP-R (для соединения трубы 25 мм, сварка)
35 ₽
Крестовина полипропиленовая VALFEX 10118025 PP-R (для соединения трубы 25 мм, сварка)
Крестовина латунная VALTEC ВР 1/2" VTr.760.N.0004
300 ₽
Крестовина латунная VALTEC ВР 1/2" VTr.760.N.0004
Тройник латунный AQuafit 3/4" НР (02576) с наружной резьбой, для труб
125 ₽
Тройник латунный AQuafit 3/4" НР (02576) с наружной резьбой, для труб
Тройник латунный AQuafit 1/2"ВР*1/2"ВР*1/2"НР 02381 для труб
100 ₽
Тройник латунный AQuafit 1/2"ВР*1/2"ВР*1/2"НР 02381 для труб
Уголок с накидной латунной гайкой VALFEX 20х1/2", угол 90 °
85 ₽
Уголок с накидной латунной гайкой VALFEX 20х1/2", угол 90 °
Крестовина латунная VALTEC ВР 3/4" VTr.760.N.0005
467 ₽
Крестовина латунная VALTEC ВР 3/4" VTr.760.N.0005
Крестовина латунная ALTSTREAM 1"(уп.12шт)
650 ₽
Крестовина латунная ALTSTREAM 1"(уп.12шт)
Тройник латунный ALTSTREAM 1/2" ВР (уп.25шт) 003040101 для труб
160 ₽
Тройник латунный ALTSTREAM 1/2" ВР (уп.25шт) 003040101 для труб