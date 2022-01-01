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Крестовина Valtec ВР 1/2" VTr.760.N.0004
300 ₽
Крестовины латунные
    Крестовина Valtec ВР 1/2" VTr.760.N.0004
    Арт. X169138140
    Крестовина Valtec ВР 1/2" VTr.760.N.0004

      Крестовина Valtec ВР 1/2" VTr.760.N.0004

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169138140

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		крестовина
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы