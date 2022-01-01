Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фитинги

Фитинги для металлопластиковых труб

Найдено: 121 товар
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фитинги для металлопластиковых труб в городе Ярославль по цене от 30 до 2330 рублей. В наличии более 121 наименования. Фитинги для металлопластиковых труб можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Угол обжимной BLANSOL (90 градусов, 16 мм, фитинг для металлопластиковых труб)
158 ₽
Угол обжимной BLANSOL (90 градусов, 16 мм, фитинг для металлопластиковых труб)
Сгон стальной Металлоизделия (1, 300 мм, из нержавеющей стали)
540 ₽
Сгон стальной Металлоизделия (1, 300 мм, из нержавеющей стали)
Уголок обжимной ALTSTREAM соединительный 32*32 (002030104) никелированный пресс-фитинг для металлопластиковых труб
645 ₽
Уголок обжимной ALTSTREAM соединительный 32*32 (002030104) никелированный пресс-фитинг для металлопластиковых труб
Тройник обжимной ALTSTREAM 26*16*26 м/п 002040209 пресс-фитинг для металлопластиковых труб
345 ₽
Тройник обжимной ALTSTREAM 26*16*26 м/п 002040209 пресс-фитинг для металлопластиковых труб
Водорозетка обжимная ALTSTREAM 20*3/4 дюйма F ВР, фитинг для металлопластиковых труб
285 ₽
Водорозетка обжимная ALTSTREAM 20*3/4 дюйма F ВР, фитинг для металлопластиковых труб
Евроконус для металлопластиковой труб VALTEC 16(2,0) VT.4420.NVE.16, обжим. пресс-фитинг
168 ₽
Евроконус для металлопластиковой труб VALTEC 16(2,0) VT.4420.NVE.16, обжим. пресс-фитинг
Штуцер TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006) для монтажа с полипропиленовой трубой
77 ₽
Штуцер TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006) для монтажа с полипропиленовой трубой