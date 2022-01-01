В этой категории представлены комплектующие для металлопластиковых труб отопления, снабжения и отведения воды/газа. В зависимости от наружного диаметра трубы на нее устанавливают соответствующий угольник, тройник или муфту. Выбрать подходящий тип соединения (резьбовой, обжимной, винтовой, пуш фитинг) можно с помощью фильтра.

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