Обойма ремонтная Gebo DSK 1/2"

Обойма ремонтная Gebo dsk ½ используется для соединения труб, или проведения ремонтных работ над разными видами труб, такими как: каналы из стали, полиэтилена, чугуна. Если труба соразмерна SDR 11/S5, то данная обойма подойдет к ней идеально. Обойма изготовлена из самого прочного и тугоплавкого материала - чугуна. Она прослужит долго, не боясь перепада температур и высокого давления. Gebo dsk ½ купить можно прямо сейчас по специальному ценовому предложению.

Преимущества Gebo dsk ½:

Прочность;

Износостойкость;

Универсальность;

Доступность.

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