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Обойма ремонтная Gebo DSK 1/2"
5.0
2
490 ₽
Муфты обжимные для труб
    Обойма ремонтная Gebo DSK 1/2"
    Арт. X16913822231
    5.0
    2
    Обойма ремонтная Gebo DSK 1/2"

      Обойма ремонтная Gebo DSK 1/2"

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16913822231
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gebo
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Германия
      Тип фитинга
      		обойма
      Материал
      		чугун
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Обойма ремонтная Gebo dsk ½ используется для соединения труб, или проведения ремонтных работ над разными видами труб, такими как: каналы из стали, полиэтилена, чугуна. Если труба соразмерна SDR 11/S5, то данная обойма подойдет к ней идеально. Обойма изготовлена из самого прочного и тугоплавкого материала - чугуна. Она прослужит долго, не боясь перепада температур и высокого давления. Gebo dsk ½ купить можно прямо сейчас по специальному ценовому предложению.

        Преимущества Gebo dsk ½:

        • Прочность;
        • Износостойкость;
        • Универсальность;
        • Доступность.

        Комплектация:

        • Обойма dsk ½;
        • Упаковка.