Обойма ремонтная Gebo DSK 1/2"
Арт. X16913822231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Германия
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Тип фитинга
|обойма
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Материал
|чугун
Обойма ремонтная Gebo dsk ½ используется для соединения труб, или проведения ремонтных работ над разными видами труб, такими как: каналы из стали, полиэтилена, чугуна. Если труба соразмерна SDR 11/S5, то данная обойма подойдет к ней идеально. Обойма изготовлена из самого прочного и тугоплавкого материала - чугуна. Она прослужит долго, не боясь перепада температур и высокого давления. Gebo dsk ½ купить можно прямо сейчас по специальному ценовому предложению.
Преимущества Gebo dsk ½:
- Прочность;
- Износостойкость;
- Универсальность;
- Доступность.
Комплектация:
- Обойма dsk ½;
- Упаковка.