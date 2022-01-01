Обжимные муфты – фитинги, используемые для соединения металлопластиковых труб в системах отопления и водоснабжения. Особенностью компрессионных фитингов является то, что для обжима не требуется доп. оборудования (фланцев) и процедуры нарезания резьбы. В “Бигам” вы можете приобрести комплектующие для труб с доставкой.

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