Соединитель обжимной Valtec с переходом на ВР 20 х 3/4" VTm.302.N.002005
Арт. X1691310178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|соединитель
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Тип соединения
|резьбовое
- Соединитель обжимной Valtec 20х3\4"дюймас наружной резьбой предназначен для прямого резьбового соединения металлополимерной трубы с другим элементом в системах холодного, горячего водоснабжения и технологических трубопроводах. Изготовлен из никелированной горячепрессованной латуни, которая обладает высокой устойчивостью к микробиологической и атмосферной коррозии, что увеличивает срок эксплуатации изделия.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость
- Длительный срок службы