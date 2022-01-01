Фланцы предназначены для соединения труб между собой или с иными механизмами. Фланец представляет собой плоский диск с отверстиями для болтов и гаек. В каталоге представлены фитинги из стали разного диаметра. “Бигам” рекомендует также обратить внимание на другие соединения: задвижки, клапаны, шаровые краны и т.п.

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