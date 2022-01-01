В категории представлены бытовые приборы, предназначенные для обогрева помещений различного назначения. Эффективную эксплуатацию изделий гарантируют: оснащение конструкцией биметалла, изготовление по методам новейшей технологии, и покрытие корпуса, обеспечивающее повышенную прочность и устойчивость к коррозии.

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