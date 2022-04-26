Радиатор биметаллический Rifar Base 500 12 секц.

Преимущества

Каждая секция радиатора RIFAR Base состоит из стальной трубы, залитой под высоким давлением высококачественным алюминиевым сплавом, обладающим высокими прочностными и антикоррозионными свойствами

При производстве радиаторов компания РИФАР использует стальные трубы собственного изготовления из качественной конструкционной стали, обеспечивающие высокие эксплуатационные характеристики и коррозионную стойкость выпускаемых приборов

Модель RIFAR Base 500 – одна из самых надежных и мощных среди биметаллических радиаторов, что делает ее приоритетной при выборе радиаторов для отопления больших и/или слабоутеплённых помещений. Широкий модельный ряд позволяет выдержать единый стиль в помещениях с различными ограничениями по высоте в местах установки отопительных приборов

Биметаллические секционные радиаторы RIFAR Base широко используют при строительстве новых и модернизации существующих систем отопления по всей России. Эти радиаторы учитывают требования и особенности эксплуатации отопительных приборов в российских системах отопления. В числе прочих конструктивных преимуществ, свойственных этим биметаллическим радиаторам, следует отметить уникальный способ герметизации межсекционного соединения, существенно повышающий надежность отопительного прибора.