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Воздухоотводчик автоматический вертикальный выпуск, нар.р. 1/2" Stout SVS-1011-000015
424 ₽
480 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Воздухоотводчик автоматический вертикальный выпуск, нар.р. 1/2" Stout SVS-1011-000015
    Арт. О00000026948
    Воздухоотводчик автоматический вертикальный выпуск, нар.р. 1/2" Stout SVS-1011-000015

      Воздухоотводчик автоматический вертикальный выпуск, нар.р. 1/2" Stout SVS-1011-000015

      • -56 ₽
      424 ₽
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026948

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочая температура, °С
      		110
      Назначение
      		для отопления
      Все характеристики
      • -56 ₽
      424 ₽
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автоматический воздухоотводчик STOUT SVS-1011-000015 предназначен для удаления воздуха из трубопроводов и оборудования инженерных систем зданий и сооружений в процессе их эксплуатации или при заполнении водой. Воздухоотводчик также обеспечивает свободный вход воздуха в систему при ее опорожнении.

        Преимущества

        • Европейское качество
        • Экологичность
        • Надежность
        • Универсальность