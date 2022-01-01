Воздухоотводчик автоматический вертикальный выпуск, нар.р. 1/2" Stout SVS-1011-000015

Преимущества

Европейское качество

Экологичность

Надежность

Универсальность

Автоматический воздухоотводчик STOUT SVS-1011-000015 предназначен для удаления воздуха из трубопроводов и оборудования инженерных систем зданий и сооружений в процессе их эксплуатации или при заполнении водой. Воздухоотводчик также обеспечивает свободный вход воздуха в систему при ее опорожнении.