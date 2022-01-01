Воздухоотводчик автоматический вертикальный выпуск, нар.р. 1/2" Stout SVS-1011-000015
Арт. О00000026948
Воздухоотводчик автоматический вертикальный выпуск, нар.р. 1/2" Stout SVS-1011-000015
Арт. О00000026948
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. рабочая температура, °С
|110
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Назначение
|для отопления
- Автоматический воздухоотводчик STOUT SVS-1011-000015 предназначен для удаления воздуха из трубопроводов и оборудования инженерных систем зданий и сооружений в процессе их эксплуатации или при заполнении водой. Воздухоотводчик также обеспечивает свободный вход воздуха в систему при ее опорожнении.
Преимущества
- Европейское качество
- Экологичность
- Надежность
- Универсальность