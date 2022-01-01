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Радиаторы отопления

Стальные (панельные) радиаторы

Найдено: 16 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить стальные (панельные) радиаторы в городе Ярославль по цене от 2399 до 8530 рублей. В наличии более 16 наименований. Стальные (панельные) радиаторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 4 секции, боковое подключение трубы
3 040 ₽
Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 4 секции, боковое подключение трубы
Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 6 секций, боковое подключение трубы
4 560 ₽
Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 6 секций, боковое подключение трубы
Радиатор Radena 500/85, 12 секций (подключение нижнее/верхнее)
9 960 ₽
Радиатор Radena 500/85, 12 секций (подключение нижнее/верхнее)
Радиатор Radena 500/85 (подключение нижнее/верхнее)
3 320 ₽
Радиатор Radena 500/85 (подключение нижнее/верхнее)
Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 8 секций, боковое подключение трубы
6 080 ₽
Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 8 секций, боковое подключение трубы
Радиатор Radena 500/85, 10 секций
7 600 ₽
Радиатор Radena 500/85, 10 секций
Радиатор стальной панельный ROMMER Compact 22/500/1200, боковое подключение трубы, высота 500мм
8 530 ₽
Радиатор стальной панельный ROMMER Compact 22/500/1200, боковое подключение трубы, высота 500мм
Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 12 секций, боковое подключение трубы
9 120 ₽
Радиатор алюминиевый Radena 500/85, 12 секций, боковое подключение трубы
Радиатор биметаллический Radena 500/85 (подключение нижнее/верхнее)
8 300 ₽
Радиатор биметаллический Radena 500/85 (подключение нижнее/верхнее)
Радиатор Radena 500/85, настенный
4 980 ₽
Радиатор Radena 500/85, настенный
Радиатор Radena 500/85, настенный
6 640 ₽
Радиатор Radena 500/85, настенный
Радиатор BILIT 500/100, габариты 960*565*96, mах рабочее давление 2,7 МПа
11 590 ₽
Радиатор BILIT 500/100, габариты 960*565*96, mах рабочее давление 2,7 МПа
Радиатор стальной Kermi Profil-K FK O 22/500/900, панельный, 1,7 кВт, высота 500мм
4 084 ₽
Радиатор стальной Kermi Profil-K FK O 22/500/900, панельный, 1,7 кВт, высота 500мм
Радиатор стальной Kermi Profi-K FK O 22/500/500, панельный, 0,96 кВт, высота 500мм
2 990 ₽
Радиатор стальной Kermi Profi-K FK O 22/500/500, панельный, 0,96 кВт, высота 500мм
Радиатор стальной панельный Kermi Profi-K 22/500/600, 1,1 кВт, высота 500мм
4 420 ₽
Радиатор стальной панельный Kermi Profi-K 22/500/600, 1,1 кВт, высота 500мм
Радиатор стальной Kermi Profi-K FK O 22/500/700, панельный, 1,35 кВт
2 399 ₽
Радиатор стальной Kermi Profi-K FK O 22/500/700, панельный, 1,35 кВт
Стальной панельный радиатор Kermi Profil-K FK O 22/500/1400, 2,7 кВт, высота 500мм
6 451 ₽
Стальной панельный радиатор Kermi Profil-K FK O 22/500/1400, 2,7 кВт, высота 500мм
Радиатор стальной панельный Kermi Profi-K FK O 22/500/1000, 1,93 кВт
7 195 ₽
Радиатор стальной панельный Kermi Profi-K FK O 22/500/1000, 1,93 кВт
Радиатор стальной Kermi FKO330510W02 Profil-K FK O 33/500/1000 ст/п, панельный, 2,7 кВт
3 999 ₽
Радиатор стальной Kermi FKO330510W02 Profil-K FK O 33/500/1000 ст/п, панельный, 2,7 кВт
Радиатор алюминиевый Oasis 200/100, 12 секций, боковое подключение трубы
4 704 ₽
Радиатор алюминиевый Oasis 200/100, 12 секций, боковое подключение трубы
Радиатор стальной AXIS 22 Classic (500x500 мм, панельный, 1,16 кВт)
3 520 ₽
Радиатор стальной AXIS 22 Classic (500x500 мм, панельный, 1,16 кВт)
Радиатор стальной AXIS 22 Classic (500x600 мм, панельный, 3,38 литров)
5 095 ₽
Радиатор стальной AXIS 22 Classic (500x600 мм, панельный, 3,38 литров)
Радиатор стальной AXIS 22 Classic (500x800 мм, панельный, 4,5 литра)
4 730 ₽
Радиатор стальной AXIS 22 Classic (500x800 мм, панельный, 4,5 литра)
Радиатор стальной AXIS 22 Classic (500x1000 мм, панельный, 5,63 литра)
5 350 ₽
Радиатор стальной AXIS 22 Classic (500x1000 мм, панельный, 5,63 литра)
Радиатор стальной AXIS 22 Classic (500x1200 мм, панельный)
8 000 ₽
Радиатор стальной AXIS 22 Classic (500x1200 мм, панельный)