Стальные радиаторы панельного типа – компактные приборы отопления, которые обеспечат теплом жилые и офисные помещения. Благодаря своей конструкции они обладают высокой теплоотдачей и исключают протечку теплоносителя. Купить качественные радиаторы, конвекторы и комплектующие к ним можно в Интернет-магазине “Бигам”.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить стальные (панельные) радиаторы в городе Ярославль по цене от 2399 до 8530 рублей. В наличии более 16 наименований. Стальные (панельные) радиаторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.