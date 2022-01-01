Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение

Преимущества

Широкий размерный ряд

Экономичность теплоносителя

Низкая цена

Покраска по RAL

Боковое подключение

Срок службы до 50 лет

Стальные панельные радиаторы Rommer соответствуют стандарту качества TS EN 442. Точечная сварка стыковочных швов пазов и водоциркуляционных каналов позволяет обеспечить высокий уровень теплоотдачи. Каждый радиатор прошел испытание давлением до 13,5 Бар. Верхняя крышка отопительного прибора снимается, что позволяет легко его почистить. Покраска осуществляется в несколько этапов: поверхность радиатора обезжиривается и обрабатывается фосфатами, следом идет этап электрофореза и покрытие порошковой эпоксидно-полиэстеровой краской, оттенок RAL 9016. Высота радиатора – 500 мм. Все необходимые монтажные элементы уже в наличии. Подключение – боковое.