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Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
5 345 ₽
Стальные (панельные) радиаторы
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
    Арт. О00000008783
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение

      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/600 боковое подключение

      5 345 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000008783

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		17.3
      Габариты, мм
      		500x600x102
      Все характеристики
      5 345 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стальные панельные радиаторы Rommer соответствуют стандарту качества TS EN 442. Точечная сварка стыковочных швов пазов и водоциркуляционных каналов позволяет обеспечить высокий уровень теплоотдачи. Каждый радиатор прошел испытание давлением до 13,5 Бар. Верхняя крышка отопительного прибора снимается, что позволяет легко его почистить. Покраска осуществляется в несколько этапов: поверхность радиатора обезжиривается и обрабатывается фосфатами, следом идет этап электрофореза и покрытие порошковой эпоксидно-полиэстеровой краской, оттенок RAL 9016. Высота радиатора – 500 мм. Все необходимые монтажные элементы уже в наличии. Подключение – боковое.

        Преимущества

        • Широкий размерный ряд
        • Экономичность теплоносителя
        • Низкая цена
        • Покраска по RAL
        • Боковое подключение
        • Срок службы до 50 лет