Теплоноситель Thermagent EKO, 45кг, -32
Арт. X13054718
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Основа
|пропиленгликоль
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Температура замерзания, °С
|-32
- Теплоноситель Thermagent ЭКО -30 45 кг изготовлен на основе фармакологического пропиленгликоля импортного производства. Применяется в системах отопления и кондиционирования с высокими требованиями к экологической безопасности при температуре от -30 до +106°C.
Преимущества
- Срок службы 10 лет
- Изготовлен из фармакологического пропиленгликоль, что делает его безвредным для людей и животных
- Имеет допуск для применения в качестве хладагента в пищевой промышленности
- Сырье и ингредиенты ведущих зарубежных химических предприятий
- Карбоновые (органические) присадки не содержат нитриты и амины
- При замерзание не расширяется в объеме, а становится желеобразным
- Пожаро и взрывобезопасен