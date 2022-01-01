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Теплоноситель Thermagent EKO, 45кг, -32
16 525 ₽
Теплоносители
    Теплоноситель Thermagent EKO, 45кг, -32
    Арт. X13054718
    Теплоноситель Thermagent EKO, 45кг, -32

      Теплоноситель Thermagent EKO, 45кг, -32

      16 525 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 943 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. X13054718

      Характеристики

      Производитель
      		Thermagent
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Основа
      		пропиленгликоль
      Температура замерзания, °С
      		-32
      Все характеристики
      16 525 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 943 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Теплоноситель Thermagent ЭКО -30 45 кг изготовлен на основе фармакологического пропиленгликоля импортного производства. Применяется в системах отопления и кондиционирования с высокими требованиями к экологической безопасности при температуре от -30 до +106°C.

        Преимущества

        • Срок службы 10 лет
        • Изготовлен из фармакологического пропиленгликоль, что делает его безвредным для людей и животных
        • Имеет допуск для применения в качестве хладагента в пищевой промышленности
        • Сырье и ингредиенты ведущих зарубежных химических предприятий
        • Карбоновые (органические) присадки не содержат нитриты и амины
        • При замерзание не расширяется в объеме, а становится желеобразным
        • Пожаро и взрывобезопасен