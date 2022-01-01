Теплоноситель Thermagent EKO, 45кг, -32

Преимущества

Срок службы 10 лет

Изготовлен из фармакологического пропиленгликоль, что делает его безвредным для людей и животных

Имеет допуск для применения в качестве хладагента в пищевой промышленности

Сырье и ингредиенты ведущих зарубежных химических предприятий

Карбоновые (органические) присадки не содержат нитриты и амины

При замерзание не расширяется в объеме, а становится желеобразным

Пожаро и взрывобезопасен

Теплоноситель Thermagent ЭКО -30 45 кг изготовлен на основе фармакологического пропиленгликоля импортного производства. Применяется в системах отопления и кондиционирования с высокими требованиями к экологической безопасности при температуре от -30 до +106°C.