Воронка пластмассовая Sparta D 120мм, гибкий наконечник для горюче-смазочных мат. 537205
Арт. X13204726
Воронка пластмассовая Sparta D 120мм, гибкий наконечник для горюче-смазочных мат. 537205
Арт. X13204726
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|160х160х410
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Для канистр
|Нет
- Воронка пластмассовая с гибким наконечником для горюче-смазочных материалов SPARTA 537205 предназначена для удобного и аккуратного заливания горюче-смазочных материалов. Изготовлена из пластмассы.
Преимущества
- Имеет гибкий наконечник для работ в труднодоступных местах
- Производит фильтрацию пропускаемых через нее жидкостей
- Диаметр основания - 160 мм
- Высота воронки - 150 мм