Воронка пластмассовая Sparta D 120мм, гибкий наконечник для горюче-смазочных мат. 537205

Преимущества

Имеет гибкий наконечник для работ в труднодоступных местах

Производит фильтрацию пропускаемых через нее жидкостей

Диаметр основания - 160 мм

Высота воронки - 150 мм

Воронка пластмассовая с гибким наконечником для горюче-смазочных материалов SPARTA 537205 предназначена для удобного и аккуратного заливания горюче-смазочных материалов. Изготовлена из пластмассы.