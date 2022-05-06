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Воронка пластмассовая Sparta D 120мм, гибкий наконечник для горюче-смазочных мат. 537205
5.0
2
150 ₽
Оборудование для перекачки топлива
    Воронка пластмассовая Sparta D 120мм, гибкий наконечник для горюче-смазочных мат. 537205
    Арт. X13204726
    5.0
    2
    Воронка пластмассовая Sparta D 120мм, гибкий наконечник для горюче-смазочных мат. 537205
    Воронка пластмассовая Sparta D 120мм, гибкий наконечник для горюче-смазочных мат. 537205
      Воронка пластмассовая Sparta D 120мм, гибкий наконечник для горюче-смазочных мат. 537205
      Воронка пластмассовая Sparta D 120мм, гибкий наконечник для горюче-смазочных мат. 537205

      Воронка пластмассовая Sparta D 120мм, гибкий наконечник для горюче-смазочных мат. 537205

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X13204726
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		160х160х410
      Для канистр
      		Нет
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воронка пластмассовая с гибким наконечником для горюче-смазочных материалов SPARTA 537205 предназначена для удобного и аккуратного заливания горюче-смазочных материалов. Изготовлена из пластмассы.

        Преимущества

        • Имеет гибкий наконечник для работ в труднодоступных местах
        • Производит фильтрацию пропускаемых через нее жидкостей
        • Диаметр основания - 160 мм
        • Высота воронки - 150 мм