Оборудование для перекачки топлива
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Оборудование для перекачки топлива используется для транспортировки бензина, дизельного топлива, масла. Может быть применено для переливания жидкости в бак, канистру или другую емкость. В наличии электрические и ручные насосы, пневматические нагнетатели, воронки и комплекты для перекачивания технических жидкостей.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить оборудование для перекачки топлива в городе Ярославль по цене от 150 до 27180 рублей. В наличии более 23 наименований. Оборудование для перекачки топлива можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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