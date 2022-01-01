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Оборудование для перекачки топлива используется для транспортировки бензина, дизельного топлива, масла. Может быть применено для переливания жидкости в бак, канистру или другую емкость. В наличии электрические и ручные насосы, пневматические нагнетатели, воронки и комплекты для перекачивания технических жидкостей.

Оборудование для перекачки топлива используется для транспортировки бензина, дизельного топлива, масла. Может быть применено для переливания жидкости в бак, канистру или другую емкость. В наличии электрические и ручные насосы, пневматические нагнетатели, воронки и комплекты для перекачивания технических жидкостей.