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Ручной бочковой насос Groz GR44500 DPP/20
Арт. Х1248884
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Для канистр
|Нет
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Применение
|антифриз, масло, дизель
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- Масляный ручной насос GROZ GR44500 - DPP/20 - это мембранное устройство с ручным принципом действия, который приводится в рабочее состояние при помощи рычага. Прибор подходит для работы с различными видами технических жидкостей, например: дизельным топливом, автомобильными маслами, эмульсиями, антифризом, керосином, диэлектрическими жидкостями, пресной и соленой водой, гликолем, жидкостями с твердыми включениями и пр. Насос прост и удобен в применении, легко поддается разборке и чистке. Мембрана крепится к корпусу устройства при помощи простого байонетного соединения. Прибор подходит как для самостоятельного использования - крепления на стене, полу, также и с бочковой базой.
Преимущества
- Долгий срок службы
- Надежность
- Эффективность в работе
- Легкость в перекачивания рабочих жидкостей