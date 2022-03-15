Ручной бочковой насос Groz GR44500 DPP/20

Преимущества

Долгий срок службы

Надежность

Эффективность в работе

Легкость в перекачивания рабочих жидкостей

Масляный ручной насос GROZ GR44500 - DPP/20 - это мембранное устройство с ручным принципом действия, который приводится в рабочее состояние при помощи рычага. Прибор подходит для работы с различными видами технических жидкостей, например: дизельным топливом, автомобильными маслами, эмульсиями, антифризом, керосином, диэлектрическими жидкостями, пресной и соленой водой, гликолем, жидкостями с твердыми включениями и пр. Насос прост и удобен в применении, легко поддается разборке и чистке. Мембрана крепится к корпусу устройства при помощи простого байонетного соединения. Прибор подходит как для самостоятельного использования - крепления на стене, полу, также и с бочковой базой.