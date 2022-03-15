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Ручной бочковой насос Groz GR44500 DPP/20
5.0
2
7 085 ₽
Оборудование для перекачки топлива
  • Персональная скидка
Ручной бочковой насос Groz GR44500 DPP/20
Арт. Х1248884
5.0
2
Ручной бочковой насос Groz GR44500 DPP/20
  • Персональная скидка

Ручной бочковой насос Groz GR44500 DPP/20

Дарим скидки за
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7 085 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х1248884
5.0
2

Характеристики

Производитель
Groz
Страна производства
Индия
Родина бренда
Индия
Для канистр
Нет
Применение
антифриз, масло, дизель
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 085 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Масляный ручной насос GROZ GR44500 - DPP/20 - это мембранное устройство с ручным принципом действия, который приводится в рабочее состояние при помощи рычага. Прибор подходит для работы с различными видами технических жидкостей, например: дизельным топливом, автомобильными маслами, эмульсиями, антифризом, керосином, диэлектрическими жидкостями, пресной и соленой водой, гликолем, жидкостями с твердыми включениями и пр. Насос прост и удобен в применении, легко поддается разборке и чистке. Мембрана крепится к корпусу устройства при помощи простого байонетного соединения. Прибор подходит как для самостоятельного использования - крепления на стене, полу, также и с бочковой базой.

    Преимущества

    • Долгий срок службы
    • Надежность
    • Эффективность в работе
    • Легкость в перекачивания рабочих жидкостей