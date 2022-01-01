Пеногенераторы высокого давления
8 товаров
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- 1 990 ₽Вес, кг: 0.1
- 1 790 ₽Вес, кг: 0.47
- Нет в наличии50 л, 8 бар, 10 мМатериал: окрашенный металлОбъем бака: 50 лМакс. давление воды, бар: 8Длина шланга, м: 10Габариты, мм: 400x440x1070
- Нет в наличии50 л, 3 бар, 5 мОбъем бака: 50 лМакс. давление воды, бар: 3Длина шланга, м: 5Габариты, мм: 380x380x810Вес, кг: 10
- Нет в наличии50 л, 8 бар, 5 мОбъем бака: 50 лМакс. давление воды, бар: 8Длина шланга, м: 5Габариты, мм: 400x430x780Вес, кг: 18.5
- Нет в наличииВес, кг: 0.1
- Нет в наличииМатериал: пластик
Пеногенераторы высокого давления - тип оборудования для автомоек и автомастерских. Используются совместно с мойками высокого давления или являются автономными устройствами. Простые представляют собой емкость с пенной насадкой, профессиональные имеют объемный бак для жидкости и подключаются к компрессору.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пеногенераторы высокого давления в городе Ярославль по цене от 633 до 16940 рублей. В наличии более 8 наименований. Пеногенераторы высокого давления можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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