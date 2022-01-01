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Пеногенераторы высокого давления - тип оборудования для автомоек и автомастерских. Используются совместно с мойками высокого давления или являются автономными устройствами. Простые представляют собой емкость с пенной насадкой, профессиональные имеют объемный бак для жидкости и подключаются к компрессору.

Пеногенераторы высокого давления - тип оборудования для автомоек и автомастерских. Используются совместно с мойками высокого давления или являются автономными устройствами. Простые представляют собой емкость с пенной насадкой, профессиональные имеют объемный бак для жидкости и подключаются к компрессору.