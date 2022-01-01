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Автотовары

Пеногенераторы высокого давления

8 товаров
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Пеногенераторы высокого давления - тип оборудования для автомоек и автомастерских. Используются совместно с мойками высокого давления или являются автономными устройствами. Простые представляют собой емкость с пенной насадкой, профессиональные имеют объемный бак для жидкости и подключаются к компрессору.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пеногенераторы высокого давления в городе Ярославль по цене от 633 до 16940 рублей. В наличии более 8 наименований. Пеногенераторы высокого давления можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Шланг для мойки KARCHER 2.641-709 (6 м)
4 650 ₽
Шланг для мойки KARCHER 2.641-709 (6 м)
Шланг для мойки KARCHER 2.641-721 (9 м, 160 бар)
4 299 ₽
Шланг для мойки KARCHER 2.641-721 (9 м, 160 бар)
Шланг для мойки PATRIOT GTR 602 6м
1 085 ₽
Шланг для мойки PATRIOT GTR 602 6м
Шланг для мойки PATRIOT 322305744
1 330 ₽
Шланг для мойки PATRIOT 322305744
Пеногенератор для автомоек высокого давления Stihl Rе-98 49155005698
1 490 ₽
Пеногенератор для автомоек высокого давления Stihl Rе-98 49155005698
Пеногенератор для автомоек высокого давления Stihl RE 90-170 49105009600
1 990 ₽
Пеногенератор для автомоек высокого давления Stihl RE 90-170 49105009600
Пеногенератор для автомоек высокого давления Stihl RE 88-170 49105009600
1 790 ₽
Пеногенератор для автомоек высокого давления Stihl RE 88-170 49105009600
Шланг для мойки KARCHER 2.645-156
2 479 ₽
Шланг для мойки KARCHER 2.645-156
Шланг для мойки Patriot GTR 601 (9 м)
2 590 ₽
Шланг для мойки Patriot GTR 601 (9 м)
Шланг для мойки KARCHER 2.642-953
4 040 ₽
Шланг для мойки KARCHER 2.642-953
Шланг для мойки KARCHER 2.637-767 (15 м)
13 039 ₽
Шланг для мойки KARCHER 2.637-767 (15 м)
Шланг для мойки KARCHER 2.637-729
6 359 ₽
Шланг для мойки KARCHER 2.637-729
Шланг для мойки KARCHER 6.391-394 (DN 6-15 м)
17 190 ₽
Шланг для мойки KARCHER 6.391-394 (DN 6-15 м)
Пеногенератор для автомоек высокого давления It 50 SCO/50C
16 940 ₽
Пеногенератор для автомоек высокого давления It 50 SCO/50C
Пеногенератор для автомоек высокого давления FM-350A AE&T
10 574 ₽
Пеногенератор для автомоек высокого давления FM-350A AE&T
Пеногенератор для автомоек высокого давления FM-350B AE&T
13 596 ₽
Пеногенератор для автомоек высокого давления FM-350B AE&T
Шланг для мойки Huter 71/5/9
1 493 ₽
Шланг для мойки Huter 71/5/9
Пеногенератор для автомоек высокого давления HUTER YL 71/5/12
633 ₽
Пеногенератор для автомоек высокого давления HUTER YL 71/5/12
Шланг для мойки Huter 71/5/19
1 493 ₽
Шланг для мойки Huter 71/5/19
Шланг для мойки Huter для AR 71/5/7
1 438 ₽
Шланг для мойки Huter для AR 71/5/7
Шланг для мойки Huter AR
1 040 ₽
Шланг для мойки Huter AR
Шланг для мойки STIHL 49155000829
1 902 ₽
Шланг для мойки STIHL 49155000829
Шланг для мойки HUTER AR
1 204 ₽
Шланг для мойки HUTER AR
Шланг для мойки KARCHER PC 7,5 2.643-764
999 999 ₽
Шланг для мойки KARCHER PC 7,5 2.643-764
Пеногенератор для автомоек высокого давления Stihl RE88-RE170 49105009600
1 731 ₽
Пеногенератор для автомоек высокого давления Stihl RE88-RE170 49105009600