Стеклодомкраты
4 товара
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- 757 ₽990 ₽50 кгГрузоподъемность, кг: 50Количество присосок: 2Диаметр присосок, мм: 117Вес, кг: 0.59
- -233 ₽
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- Нет в наличии0 кг, 480х160х110 ммГрузоподъемность, кг: 0Количество присосок: 2Диаметр присосок, мм: 115Габариты, мм: 480х160х110Вес, кг: 0.65
- Нет в наличии120 кгГрузоподъемность, кг: 120Количество присосок: 4Вес, кг: 2
- Нет в наличии100 кг, 350х250х90 ммГрузоподъемность, кг: 100Количество присосок: 3Габариты, мм: 350х250х90Вес, кг: 1.54
В каталоге “Бигам” представлен большой выбор моделей домкрата для стекол. Это профессиональное устройство которое пригодится в сфере автосервиса, монтажа для установки и переноса стекла. Прибор используется как стекольный держатель, благодаря которому стекло оказывает равномерное давление на монтируемую поверхность.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить стеклодомкраты в городе Ярославль по цене от 757 до 3700 рублей. В наличии более 4 наименований. Стеклодомкраты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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