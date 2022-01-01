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В каталоге “Бигам” представлен большой выбор моделей домкрата для стекол. Это профессиональное устройство которое пригодится в сфере автосервиса, монтажа для установки и переноса стекла. Прибор используется как стекольный держатель, благодаря которому стекло оказывает равномерное давление на монтируемую поверхность.

В каталоге “Бигам” представлен большой выбор моделей домкрата для стекол. Это профессиональное устройство которое пригодится в сфере автосервиса, монтажа для установки и переноса стекла. Прибор используется как стекольный держатель, благодаря которому стекло оказывает равномерное давление на монтируемую поверхность.