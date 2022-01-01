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Автотовары

Стеклодомкраты

4 товара
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В каталоге “Бигам” представлен большой выбор моделей домкрата для стекол. Это профессиональное устройство которое пригодится в сфере автосервиса, монтажа для установки и переноса стекла. Прибор используется как стекольный держатель, благодаря которому стекло оказывает равномерное давление на монтируемую поверхность.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить стеклодомкраты в городе Ярославль по цене от 757 до 3700 рублей. В наличии более 4 наименований. Стеклодомкраты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Набор инструмента автомобильный JONNESWAY S04H52460S
11 430 ₽
Набор инструмента автомобильный JONNESWAY S04H52460S
Набор инструмента автомобильный JONNESWAY S04H52494S
10 330 ₽
Набор инструмента автомобильный JONNESWAY S04H52494S
Набор инструмента автомобильный АРСЕНАЛ AUTO 1920810
10 010 ₽
Набор инструмента автомобильный АРСЕНАЛ AUTO 1920810
Домкрат автомобильный MATRIX 50717
1 320 ₽
Домкрат автомобильный MATRIX 50717
Домкрат пневматический автомобильный MATRIX 50721, поршневой
1 679 ₽
Домкрат пневматический автомобильный MATRIX 50721, поршневой
Домкрат пневматический автомобильный MATRIX 50723
2 590 ₽
Домкрат пневматический автомобильный MATRIX 50723
Набор инструментов Ombra OMT75S
11 010 ₽
Набор инструментов Ombra OMT75S
Набор инструмента автомобильный Stels 14100
2 960 ₽
Набор инструмента автомобильный Stels 14100
Торцевые головки JONNESWAY S03A8109S, комплект
17 960 ₽
Торцевые головки JONNESWAY S03A8109S, комплект
Плоская отвертка STURM 1040-01-SL6-200
180 ₽
Плоская отвертка STURM 1040-01-SL6-200
Плоская отвертка STAYER 25141-06-15
255 ₽
Плоская отвертка STAYER 25141-06-15
Набор инструментов BERGER BG-045-14
4 520 ₽
Набор инструментов BERGER BG-045-14
Набор инструмента автомобильный Berger Bg108-1214
9 270 ₽
Набор инструмента автомобильный Berger Bg108-1214
Набор инструмента автомобильный Berger Bg151-1214
21 950 ₽
Набор инструмента автомобильный Berger Bg151-1214
Набор инструментов BERGER BG131-1214
26 999 ₽
Набор инструментов BERGER BG131-1214
Торцевая головка BERGER BG-12SD27
420 ₽
Торцевая головка BERGER BG-12SD27
Торцевая головка BERGER BG-12SD32
480 ₽
Торцевая головка BERGER BG-12SD32
Торцевая головка BERGER BG-14SD08
76 ₽
Торцевая головка BERGER BG-14SD08
Набор инструментов BERGER BG082-1214
10 860 ₽
Набор инструментов BERGER BG082-1214
Набор инструмента автомобильный BERGER BG128-1214
17 745 ₽
Набор инструмента автомобильный BERGER BG128-1214
Набор инструментов BERGER BG094-1214
8 650 ₽
Набор инструментов BERGER BG094-1214
Набор инструментов Ombra OMT57S
4 430 ₽
Набор инструментов Ombra OMT57S
Набор инструментов Ombra OMT108S
10 710 ₽
Набор инструментов Ombra OMT108S
Набор инструментов Ombra OMT88S
11 780 ₽
Набор инструментов Ombra OMT88S
Набор инструмента автомобильный AUTOVIRAZH AV-212082
5 650 ₽
Набор инструмента автомобильный AUTOVIRAZH AV-212082
Набор инструментов AUTOVIRAZH AV-212094
5 790 ₽
Набор инструментов AUTOVIRAZH AV-212094
Набор инструментов Kolner KTS 59
3 130 ₽
Набор инструментов Kolner KTS 59
Плоская отвертка ЛАКРА 3101005
130 ₽
Плоская отвертка ЛАКРА 3101005
Стеклодомкрат Stayer Master MAXLift 33718-2, присоски: 2
950 ₽
Стеклодомкрат Stayer Master MAXLift 33718-2, присоски: 2
Стеклодомкрат ручной Matrix 875205, присоски: 2
1 500 ₽
Стеклодомкрат ручной Matrix 875205, присоски: 2
Набор инструмента автомобильный JONNESWAY S04H52482S
10 710 ₽
Набор инструмента автомобильный JONNESWAY S04H52482S
Набор инструментов Jonnesway s04h524127s
29 390 ₽
Набор инструментов Jonnesway s04h524127s
Торцевые головки JONNESWAY S03A4111S, комплект
3 860 ₽
Торцевые головки JONNESWAY S03A4111S, комплект
Набор инструмента автомобильный Stels 14105
7 560 ₽
Набор инструмента автомобильный Stels 14105
Набор инструмента автомобильный Ombra OMT82S
8 240 ₽
Набор инструмента автомобильный Ombra OMT82S
Набор инструмента автомобильный BERGER BG095-1214
12 460 ₽
Набор инструмента автомобильный BERGER BG095-1214
Набор инструмента автомобильный Ombra OMT94S
7 480 ₽
Набор инструмента автомобильный Ombra OMT94S
Домкрат пневматический автомобильный MATRIX 51020, подкатной
4 020 ₽
Домкрат пневматический автомобильный MATRIX 51020, подкатной
Домкрат пневматический автомобильный MATRIX 51040
8 115 ₽
Домкрат пневматический автомобильный MATRIX 51040
Набор инструментов Stels 14106
5 990 ₽
Набор инструментов Stels 14106
Набор инструмента автомобильный JONNESWAY S04H52477S
13 770 ₽
Набор инструмента автомобильный JONNESWAY S04H52477S
Набор инструментов STURM 1045-20-S45
2 090 ₽
Набор инструментов STURM 1045-20-S45
Домкрат пневматический автомобильный MATRIX 51045
14 190 ₽
Домкрат пневматический автомобильный MATRIX 51045
Стеклодомкрат ручной STURM 1077-05-01, присоски: 2
380 ₽
Стеклодомкрат ручной STURM 1077-05-01, присоски: 2
Торцевые головки JONNESWAY S03AD4111S, комплект
8 203 ₽
Торцевые головки JONNESWAY S03AD4111S, комплект
Стеклодомкрат ручной STAYER 2-33723-3, присоски: 3
3 680 ₽
Стеклодомкрат ручной STAYER 2-33723-3, присоски: 3
Плоская отвертка BRIGADIER 31302
77 ₽
Плоская отвертка BRIGADIER 31302
Набор инструментов Ombra OMT69S
8 700 ₽
Набор инструментов Ombra OMT69S
Набор инструментов Ombra OMT101S
14 850 ₽
Набор инструментов Ombra OMT101S
Стеклодомкрат ручной ЗУБР ПРОФИ 33723-3, присоски: 3
4 400 ₽
Стеклодомкрат ручной ЗУБР ПРОФИ 33723-3, присоски: 3