6-гранная удлиненная торцевая головка Berger BG-12SD32 SuperLock (1/2", 32 мм)

Преимущества

Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук

Удлиненная торцевая головка позволяет работать в труднодоступных местах

Торцевая головка Berger BG BG-12SD32 изготовлена из хромованадиевой стали (CR-V) и имеет профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом. Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж.