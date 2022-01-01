Бита – съемная деталь на шуруповерт для закручивания в материал болтов и саморезов. Изделие выполнено по шестигранной форме, имеет плоский или острый наконечник. Чаще изготовлено из закаленной специальной комплексно-легированной стали марки S2. Качественные биты имеют немалый ресурс при интенсивном использовании.

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