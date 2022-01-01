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Комплектующие для дрелей и шуруповертов

Биты

Найдено: 331 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить биты в городе Ярославль по цене от 7 до 999999 рублей. В наличии более 331 наименования. Биты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Набор для крепления шуруповертом KRAFTOOL 26140-H61
1 020 ₽
Набор для крепления шуруповертом KRAFTOOL 26140-H61
Набор инструментов для слесарных работ Berger Bg151-1214
21 950 ₽
Набор инструментов для слесарных работ Berger Bg151-1214
Набор насадок для шуруповерта STANLEY STA61020-XJ, длина 25 мм
59 ₽
Набор насадок для шуруповерта STANLEY STA61020-XJ, длина 25 мм
Вставки для шуруповерт WHIRLPOWER 962-21-0502TH, тип PH2
90 ₽
Вставки для шуруповерт WHIRLPOWER 962-21-0502TH, тип PH2
Комплект с гаечными ключами и головками BERGER BG128-1214
17 745 ₽
Комплект с гаечными ключами и головками BERGER BG128-1214
Вставки для шуруповерта WHIRLPOWER 962-21-0501 B, PH1
65 ₽
Вставки для шуруповерта WHIRLPOWER 962-21-0501 B, PH1
Вставки для шуруповерта WHIRLPOWER 962-21-0501, РН1х50 мм
47 ₽
Вставки для шуруповерта WHIRLPOWER 962-21-0501, РН1х50 мм
Набор для работы шуруповертом DEKO BS61 в упаковке
621 ₽
Набор для работы шуруповертом DEKO BS61 в упаковке
Набор насадок для шуруповерта DEWALT DT7995T, размер PH3
480 ₽
Набор насадок для шуруповерта DEWALT DT7995T, размер PH3
Набор для шуруповерта со сверлами Milwaukee SHOCKWAVE 4932430906
4 170 ₽
Набор для шуруповерта со сверлами Milwaukee SHOCKWAVE 4932430906
Набор для шуруповерта BERGER BG-32SB, тип Slot
870 ₽
Набор для шуруповерта BERGER BG-32SB, тип Slot
Оснастка для шуруповерта DeWalt DT70566T-QZ, размер PZ2
365 ₽
Оснастка для шуруповерта DeWalt DT70566T-QZ, размер PZ2
Набор насадок для шуруповерта DeWalt DT70567T-QZ PH2
375 ₽
Набор насадок для шуруповерта DeWalt DT70567T-QZ PH2
Вставка ПРАКТИКА Эксперт 037-084, PH-3х50 мм, покрытие Tin
140 ₽
Вставка ПРАКТИКА Эксперт 037-084, PH-3х50 мм, покрытие Tin
Вставка с титановым покрытием ПРАКТИКА Эксперт 037-121, тип PH 2
175 ₽
Вставка с титановым покрытием ПРАКТИКА Эксперт 037-121, тип PH 2
Оснастка для шуруповерта CUTOP Profi 83-344, размер PZ1
190 ₽
Оснастка для шуруповерта CUTOP Profi 83-344, размер PZ1
Набор насадок для шуруповерта DeWalt Torsion DT70532T, PH2
275 ₽
Набор насадок для шуруповерта DeWalt Torsion DT70532T, PH2
Инструмент для столярно-слесарных работ Jonnesway s04h524127s
29 390 ₽
Инструмент для столярно-слесарных работ Jonnesway s04h524127s
Набор строительных инструментов для дачи Stels 14105
7 560 ₽
Набор строительных инструментов для дачи Stels 14105
Комплект инструментов с головками Ombra OMT94S в кейсе
7 480 ₽
Комплект инструментов с головками Ombra OMT94S в кейсе
Насадки для вкручивания саморезов STURM 1041-05-10x65
459 ₽
Насадки для вкручивания саморезов STURM 1041-05-10x65
Насадка для шурупов Milwaukee 4932430862, размер PZ1, 90 мм
170 ₽
Насадка для шурупов Milwaukee 4932430862, размер PZ1, 90 мм
Насадки для шуруповерта Milwaukee 4932430863, PZ2, 25мм, 2 шт.
140 ₽
Насадки для шуруповерта Milwaukee 4932430863, PZ2, 25мм, 2 шт.