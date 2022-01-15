Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
Арт. Х130225521
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|5.88
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Габариты, мм
|315х400х70
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- Универсальный набор торцевых головок 1/4"DR 6-13 мм и 1/2"DR 12-24 мм Jonnesway S04H52460S состоит из шестидесяти предметов, используется в мастерских для ремонта автомобилей и других видов техники.
Преимущества
- В комплекте - 60 предметов
- Ключ с трещоткой
- Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку универсального набора торцевых головок 1/4"DR 6-13 мм и 1/2"DR 12-24 мм Jonnesway S04H52460S
- Кейс оснащен рукояткой для более удобной транспортировки инструментов