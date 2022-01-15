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Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
4.9
7
11 430 ₽
Наборы автоинструмента
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
    Арт. Х130225521
    4.9
    7
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов

      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52460S, 60 предметов

      11 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х130225521
      4.9
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		5.88
      Габариты, мм
      		315х400х70
      Все характеристики
      11 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный набор торцевых головок 1/4"DR 6-13 мм и 1/2"DR 12-24 мм Jonnesway S04H52460S состоит из шестидесяти предметов, используется в мастерских для ремонта автомобилей и других видов техники. 

        Преимущества

        • В комплекте - 60 предметов
        • Ключ с трещоткой
        • Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку универсального набора торцевых головок 1/4"DR 6-13 мм и 1/2"DR 12-24 мм Jonnesway S04H52460S
        • Кейс оснащен рукояткой для более удобной транспортировки инструментов