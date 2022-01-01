Кусторезы
Найдено: 94 товара
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- 2 032 ₽3.6 В, Li-ion, 270х135х90 ммВес, кг: 0.35Длина лезвия, см: 120Емкость аккумулятора, Ач: 1.3Время заряда, мин: 55
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- 6 990 ₽7.2 В, Li-ionВес, кг: 0.5Длина лезвия, см: 16Толщина реза, мм: 80Емкость аккумулятора, Ач: 2
- 12 990 ₽11 ВПитание: аккумуляторныйДлина лезвия, см: 50Напряжение: 11 ВТип аккумулятора: Li-ion
- 6 800 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3.8Мощность, Вт: 750Напряжение сети, В: 220
- Персональная скидка
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- 12 640 ₽3.6 В, Li-ionВес, кг: 1.2Длина лезвия, см: 12Емкость аккумулятора, Ач: 1.5Время заряда, мин: 210
- 1 989 ₽2 210 ₽7.2 В, Li-ion, 100х140х325 ммВес, кг: 1.02Длина лезвия, см: 11Емкость аккумулятора, Ач: 1.5Время заряда, мин: 120
- -221 ₽
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- 16 190 ₽10.8 В, Li-ion, 329х117х131 ммВес, кг: 1.4Емкость аккумулятора, Ач: 2
- 8 290 ₽Вес, кг: 0.5
- 11 510 ₽12 270 ₽10.8 В, 504x120x131 ммПитание: аккумуляторныйДлина лезвия, см: 20Напряжение: 10.8 ВЕмкость аккумулятора, А/ч: 2Тип аккумулятора: Li-ion
- -760 ₽
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- 13 790 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3Мощность, Вт: 400Напряжение сети, В: 220
- 29 990 ₽36 В, Li-ionВес, кг: 3.2Длина лезвия, см: 45
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- 13 990 ₽18 В, 910х300х350 ммПитание: аккумуляторныйДлина лезвия, см: 50Напряжение: 18 ВЕмкость аккумулятора, А/ч: 2Тип аккумулятора: Li-ion
- 59 990 ₽3 л.с., 2240 Вт, 58.2 м³Тип двигателя: бензиновыйВес, кг: 9.58Объем двигателя, куб.см: 58.2
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- 6 750 ₽Вес, кг: 1.05
- 10 300 ₽10 790 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3Мощность, Вт: 400Напряжение сети, В: 220
- -490 ₽
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- 12 090 ₽7.2 В, Li-ion, 370х145х145 ммВес, кг: 0.588Длина лезвия, см: 18Толщина реза, мм: 8Емкость аккумулятора, Ач: 2.5
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- 9 990 ₽10 200 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3.5Мощность, Вт: 700Напряжение сети, В: 220
- -210 ₽
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- 16 299 ₽16 840 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 4.2Мощность, Вт: 670Напряжение сети, В: 220
- -541 ₽
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- 14 190 ₽20 В, 952х226х181 ммПитание: аккумуляторныйДлина лезвия, см: 55Напряжение: 20 ВЕмкость аккумулятора, А/ч: 2Тип аккумулятора: Li-ion
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- 10 799 ₽18 В, 582x100x174 ммПитание: аккумуляторныйДлина лезвия, см: 20Напряжение: 18 ВТип аккумулятора: Li-ion
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- 18 390 ₽10.8 В, Li-ion, 370х145х145 ммВес, кг: 0.66Длина лезвия, см: 18Толщина реза, мм: 8Емкость аккумулятора, Ач: 2.5
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- 4 490 ₽3.6 В, Li-ion, 325х105х97 ммВес, кг: 0.7Длина лезвия, см: 10Толщина реза, мм: 8Емкость аккумулятора, Ач: 2Время заряда, мин: 4
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- 4 850 ₽3.6 В, Li-ion, 330х125х197 ммВес, кг: 0.62Длина лезвия, см: 12Толщина реза, мм: 80Емкость аккумулятора, Ач: 2.15Время заряда, мин: 270
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить кусторезы в городе Ярославль по цене от 1 до 62290 рублей. В наличии более 94 наименований. Кусторезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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