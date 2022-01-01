Инструменты для ухода за садовыми деревьями и кустарниками могут понадобиться как владельцам дачных участков, так и для ландшафтного оформления города. Характеристики современных садовых приборов позволяют не только удалять поврежденные ветки и поросль, но и спиливать сучки, крупные фрагменты.

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