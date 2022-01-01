Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см

Преимущества

Низкий уровень шума

Фиксатор кабеля

Отсутствие токсичных выхлопов

Длина реза электрического кустореза Makita UH5261 достигает 16 мм

Электрический кусторез Makita UH5261 применяется для формирования живой изгороди и ее последующего ухода. Специальное покрытие ножа делает рез более чистым и аккуратным. Преимуществом электромотора является отсутствие токсичных выхлопов, а также тихая работа. Благодаря своему малому весу - всего 3.0 кг - кусторез будет удобен для пожилых людей и женщин.