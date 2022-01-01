Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см
13 790 ₽
Электрические кусторезы
    Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см
    Арт. О00000026368
    Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см
    Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см
    Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см
    Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см
      Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см
      Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см
      Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см
      Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см

      Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см

      13 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026368

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вид
      		кусторез
      Тип питания
      		сетевой
      Все характеристики
      13 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Щиток защитный лицевой 11084 "НБТ-01.У1" с экраном из ПВХ, 400х200мм
      210 ₽
      5.0
      Щиток защитный лицевой 11084 "НБТ-01.У1" с экраном из ПВХ, 400х200мм
      Удлинитель Союз 481S-2205
      3 740 ₽
      5.0
      Удлинитель Союз 481S-2205
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 112/508 50 мкн (для BB20) 0621
      600 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 112/508 50 мкн (для BB20) 0621
      Защитный лицевой щиток Росомз НБТ2 ВИЗИОН 425190
      460 ₽
      5.0
      Защитный лицевой щиток Росомз НБТ2 ВИЗИОН 425190
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      40 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отрезной круг по брусу Практика 910-027 (с твердосплавным зерном, толщина 1,5 мм, наружный 125 мм
      465 ₽
      4.0
      Отрезной круг по брусу Практика 910-027 (с твердосплавным зерном, толщина 1,5 мм, наружный 125 мм
      Защитные очки Esab Origo Spec, желтые
      Нет в наличии
      5.0
      Защитные очки Esab Origo Spec, желтые
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический кусторез Makita UH5261 применяется для формирования живой изгороди и ее последующего ухода. Специальное покрытие ножа делает рез более чистым и аккуратным. Преимуществом электромотора является отсутствие токсичных выхлопов, а также тихая работа. Благодаря своему малому весу - всего 3.0 кг - кусторез будет удобен для пожилых людей и женщин.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума
        • Фиксатор кабеля
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Длина реза электрического кустореза Makita UH5261 достигает 16 мм