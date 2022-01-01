Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см
Арт. О00000026368
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вид
|кусторез
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Тип питания
|сетевой
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- Электрический кусторез Makita UH5261 применяется для формирования живой изгороди и ее последующего ухода. Специальное покрытие ножа делает рез более чистым и аккуратным. Преимуществом электромотора является отсутствие токсичных выхлопов, а также тихая работа. Благодаря своему малому весу - всего 3.0 кг - кусторез будет удобен для пожилых людей и женщин.
Преимущества
- Низкий уровень шума
- Фиксатор кабеля
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Длина реза электрического кустореза Makita UH5261 достигает 16 мм