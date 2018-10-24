Лестница алюминиевая 3х10 5310 Алюмет — товар, изготовленный из фирменного алюминиевого сырья французского производства. Стремянка Алюмет серия h3 5310 является многопользовательским и надежным инструментом, который выдерживает вес в сто пятьдесят килограмм. Алюмет широко известны и в России, и за рубежом, что доказывает качество их продукции высшего класса. Конкретно эта модель прослужит не менее пяти лет, и будет применяться не только как лестница, но и как стремянка, для работы на высоте более шести метров. Для удобства и безопасности применения на ступенях есть рифление поверхности, а на самой лестнице установлены ограничительные ремешки. Лестница стремянка алюмет 5310 может быть использована и на улице, и в помещении, и на стройке: корпус из алюминия не ржавеет, легко переносится и имеет приятный, не привлекающий внимание внешний вид. Лестницу алюмет трехсекционная универсальная 5310 можно купить прямо сейчас в Интернет-магазине Бигам

Преимущества Лестница трехсекционная алюмет 5310

Универсальность применения

Надежность оборудования

Зарубежное сырье и отечественная сборка

Малый вес лестницы

Возможность работы на высоте более 6 метров

Безопасность в использовании

Доступная цена

Комплектация