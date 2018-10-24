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Лестница трехсекционная Алюмет 5310
4.5
2
12 675 ₽
Трехсекционные лестницы
    Лестница Алюмет 5310
    Арт. X1350313979
    4.5
    2
    Лестница трехсекционная Алюмет 5310

      Лестница Алюмет 5310

      12 675 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 820 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X1350313979
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		2810х440
      Помост
      		Нет
      Все характеристики
      12 675 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 820 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лестница алюминиевая 3х10 5310 Алюмет — товар, изготовленный из фирменного алюминиевого сырья французского производства. Стремянка Алюмет серия h3 5310 является многопользовательским и надежным инструментом, который выдерживает вес в сто пятьдесят килограмм. Алюмет широко известны и в России, и за рубежом, что доказывает качество их продукции высшего класса. Конкретно эта модель прослужит не менее пяти лет, и будет применяться не только как лестница, но и как стремянка, для работы на высоте более шести метров. Для удобства и безопасности применения на ступенях есть рифление поверхности, а на самой лестнице установлены ограничительные ремешки. Лестница стремянка алюмет 5310 может быть использована и на улице, и в помещении, и на стройке: корпус из алюминия не ржавеет, легко переносится и имеет приятный, не привлекающий внимание внешний вид. Лестницу алюмет трехсекционная универсальная 5310 можно купить прямо сейчас в Интернет-магазине Бигам

        Преимущества Лестница трехсекционная алюмет 5310

        • Универсальность применения
        • Надежность оборудования
        • Зарубежное сырье и отечественная сборка
        • Малый вес лестницы
        • Возможность работы на высоте более 6 метров
        • Безопасность в использовании
        • Доступная цена

        Комплектация

        • Лестница
        • Ограничительные ремни
        • Упаковка