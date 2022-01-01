Лестница представляет собой конструкцию для подъема на возвышенности. В ее конструкции присутствует множество ступеней, что существенно упрощает выполнение многих задач. Лестницы варьируются по размеру и количеству ступенек, высоте, особенностям конструкции.

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