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Стремянка Bigmaster A08
5.0
1
Найти аналог
Стремянки
    Стремянка Bigmaster A08
    Арт. X1350314097
    5.0
    1
    Стремянка Bigmaster A08

      Стремянка Bigmaster A08

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350314097
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Анодированная
      		Нет
      Лоток для принадлежностей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A08 является идеальным помощником для работ на высоте до четырех метров. Рабочая площадка из оцинкованной стали, в сочетании с противоскользящими ступенями обеспечивает комфорт, стабильность и безопасность при использовании. Технические характеристики: число ступеней - 8, высота стремянки до площадки - 1,66 м, общая высота стремянки 2,44 м. Вес 6,0 кг

        Преимущества

        • Алюминиевый корпус обеспечивает небольшой вес лестницы – всего 6 кг
        • Выдерживает нагрузку до 150 кг
        • Жесткость конструкции
        • Долгий срок службы
        • Не требует дополнительного обслуживания
        • Широкая область применения