Стремянка Bigmaster A08
Арт. X1350314097
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Анодированная
|Нет
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Лоток для принадлежностей
|Нет
- Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A08 является идеальным помощником для работ на высоте до четырех метров. Рабочая площадка из оцинкованной стали, в сочетании с противоскользящими ступенями обеспечивает комфорт, стабильность и безопасность при использовании. Технические характеристики: число ступеней - 8, высота стремянки до площадки - 1,66 м, общая высота стремянки 2,44 м. Вес 6,0 кг
Преимущества
- Алюминиевый корпус обеспечивает небольшой вес лестницы – всего 6 кг
- Выдерживает нагрузку до 150 кг
- Жесткость конструкции
- Долгий срок службы
- Не требует дополнительного обслуживания
- Широкая область применения