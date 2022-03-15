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Стремянка Bigmaster A04
5.0
2
Найти аналог
Стремянки
    Стремянка Bigmaster A04
    Арт. X1130214
    5.0
    2
    Стремянка Bigmaster A04

      Стремянка Bigmaster A04

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1130214
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Анодированная
      		Нет
      Лоток для принадлежностей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A04 является идеальным помощником для работ на высоте. Конструкция выполнена из прочного алюминия, благодаря чему стремянка способна выдерживать нагрузку до 150 кг. Оборудование оснащается устойчивой площадкой и дополнительными ребрами жесткости, обеспечивающими прочность всей конструкции, и позволяет подняться на высоту до 2,82 метра

        Преимущества

        • Алюминиевый корпус обеспечивает небольшой вес лестницы – всего 4 кг
        • Выдерживает нагрузку до 150 кг
        • Жесткость конструкции
        • Долгий срок службы
        • Не требует дополнительного обслуживания
        • Широкая область применения