Стремянка Bigmaster A04
Арт. X1130214
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Анодированная
|Нет
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Лоток для принадлежностей
|Нет
- Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A04 является идеальным помощником для работ на высоте. Конструкция выполнена из прочного алюминия, благодаря чему стремянка способна выдерживать нагрузку до 150 кг. Оборудование оснащается устойчивой площадкой и дополнительными ребрами жесткости, обеспечивающими прочность всей конструкции, и позволяет подняться на высоту до 2,82 метра
Преимущества
- Алюминиевый корпус обеспечивает небольшой вес лестницы – всего 4 кг
- Выдерживает нагрузку до 150 кг
- Жесткость конструкции
- Долгий срок службы
- Не требует дополнительного обслуживания
- Широкая область применения