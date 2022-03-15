Стремянка Bigmaster A04

оснащается устойчивой площадкой и дополнительными ребрами жесткости, обеспечивающими прочность всей конструкции, и

Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A04 является идеальным помощником для работ на высоте. Конструкция выполнена из прочного алюминия, благодаря чему стремянка способна выдерживать нагрузку до 150 кг. Оборудованиепозволяет подняться на высоту до 2,82 метра

Преимущества