Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7202

Преимущества

Рифленые ступени с двух сторон - удобство и безопасность

Небольшой вес

Резиновые заглушки - защита от скольжения

Ремни для устойчивости

Компактность Алюмет AD A7202

Долгий срок службы

Двухсторонняя алюминиевая стремянка Алюмет AD A7202 представляет собой складную модель с массивной площадкой, противоскользящими ступенями и широким устойчивым основанием. Способна выдержать вес до 150 кг. Конструкция изготовлена из алюминия, прочная и весит всего 1.9 кг