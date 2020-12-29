Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7202

Стремянка Алюмет AD7202
Арт. X1350314088
Характеристики
|
Производитель
|
Рабочая высота, м
|2.49
|
Высота площадки, м
|0.39
|
Кол-во ступеней по одной стороне, шт
|2
|
Материал
|алюминий
|
Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
|
Общая длина, м
|0.45
С этим товаром смотрят
722 ₽
800 ₽
- -78 ₽
- Персональная скидка
- Двухсторонняя алюминиевая стремянка Алюмет AD A7202 представляет собой складную модель с массивной площадкой, противоскользящими ступенями и широким устойчивым основанием. Способна выдержать вес до 150 кг. Конструкция изготовлена из алюминия, прочная и весит всего 1.9 кг
Преимущества
- Рифленые ступени с двух сторон - удобство и безопасность
- Небольшой вес
- Резиновые заглушки - защита от скольжения
- Ремни для устойчивости
- Компактность Алюмет AD A7202
- Долгий срок службы