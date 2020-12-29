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Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7202
5.0
1
1 802 ₽
2 040 ₽
Стремянки
  • Персональная скидка
Стремянка Алюмет AD7202
Арт. X1350314088
5.0
1
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7202
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7202
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7202
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7202
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7202
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7202
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7202
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7202
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7202
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7202

Стремянка Алюмет AD7202

  • -238 ₽
1 802 ₽
2 040 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 2 040 ₽
Получить ещё скидку
-55 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. X1350314088
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Рабочая высота, м
2.49
Высота площадки, м
0.39
Кол-во ступеней по одной стороне, шт
2
Материал
алюминий
Макс. рабочая нагрузка, кг
150
Общая длина, м
0.45
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -238 ₽
1 802 ₽
2 040 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 2 040 ₽
Получить ещё скидку
-55 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Двухсторонняя алюминиевая стремянка Алюмет AD A7202 представляет собой складную модель с массивной площадкой, противоскользящими ступенями и широким устойчивым основанием. Способна выдержать вес до 150 кг. Конструкция изготовлена из алюминия, прочная и весит всего 1.9 кг

    Преимущества

    • Рифленые ступени с двух сторон - удобство и безопасность
    • Небольшой вес
    • Резиновые заглушки - защита от скольжения
    • Ремни для устойчивости
    • Компактность Алюмет AD A7202
    • Долгий срок службы