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Стремянка Алюмет М8407
5.0
1
3 990 ₽
Стремянки
  • Персональная скидка
Стремянка Алюмет М8407
Арт. X1350314071
5.0
1
Стремянка Алюмет М8407
Стремянка Алюмет М8407
Стремянка Алюмет М8407
Стремянка Алюмет М8407
  • Персональная скидка
Стремянка Алюмет М8407
Стремянка Алюмет М8407
Стремянка Алюмет М8407
Стремянка Алюмет М8407

Стремянка Алюмет М8407

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3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. X1350314071
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
2230х510
Анодированная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Стальная стремянка Алюмет М8407 выполнена из прямоугольного профиля и окрашена синей полимерной краской. Эта модель рассчитана на высокую нагрузку, обеспечивает хорошую устойчивость как всей конструкции, так и каждой ступеньки по отдельности. Ступени выполнены из алюминия, имеют специальное рифление, что снижает вероятность скольжения во время работы. Прочный страховочный ремень предотвращает выход стремянки из рабочего положения, что обеспечивает безопасную работу на верхних ступенях. Применяется в быту и строительной области

    Преимущества

    • Прочная страховочная лента
    • Выдерживает нагрузку до 150 кг
    • Жесткость конструкции
    • Долгий срок службы
    • Не требует дополнительного обслуживания
    • Широкая область применения