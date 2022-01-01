В этом разделе Интернет-магазина “Бигам” вы можете приобрести лестницы-стремянки Алюмет. Стремянка – это практичное приспособление складной конструкции, применяемое в широком спектре монтажных и строительных работ. Пригодится дома, в квартире, на даче. В наличии односторонние, двусторонние и телескопические модели.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить стремянки в городе Ярославль по цене от 653 до 12155 рублей. В наличии более 70 наименований. Стремянки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.