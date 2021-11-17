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Стремянка Алюмет МК803С
5.0
1
2 709 ₽
Стремянки
    Стремянка Алюмет МК803С
    Арт. О00000016704
    5.0
    1
    Стремянка Алюмет МК803С

      Стремянка Алюмет МК803С

      2 709 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016704
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Анодированная
      		Нет
      Лоток для принадлежностей
      		Нет
      Все характеристики
      2 709 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стремянка стальная Алюмет МК803С серии "Хозяюшка" - предназначена для проведения различных видов работ на небольшой высоте. Стремянка представляет собой свободностоящую переносную лестницу, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу) и раскладывающуюся для подъема на высоту

        Преимущества

        • Широкие рифлёные ступени препятствуют случайному соскальзыванию ног во время проведения работ
        • Компактная и лёгкая, легко складывается и занимает минимум места