Стремянка Алюмет МК803С

Преимущества

Широкие рифлёные ступени препятствуют случайному соскальзыванию ног во время проведения работ

Компактная и лёгкая, легко складывается и занимает минимум места

Стремянка стальная Алюмет МК803С серии "Хозяюшка" - предназначена для проведения различных видов работ на небольшой высоте. Стремянка представляет собой свободностоящую переносную лестницу, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу) и раскладывающуюся для подъема на высоту