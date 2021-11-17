Стремянка Алюмет МК803С
Арт. О00000016704
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Анодированная
|Нет
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Лоток для принадлежностей
|Нет
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- Стремянка стальная Алюмет МК803С серии "Хозяюшка" - предназначена для проведения различных видов работ на небольшой высоте. Стремянка представляет собой свободностоящую переносную лестницу, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу) и раскладывающуюся для подъема на высоту
Преимущества
- Широкие рифлёные ступени препятствуют случайному соскальзыванию ног во время проведения работ
- Компактная и лёгкая, легко складывается и занимает минимум места