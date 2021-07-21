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Стремянка Алюмет АМ704
5.0
1
3 416 ₽
Стремянки
    Стремянка Алюмет АМ704
    Арт. X1350314047
    5.0
    1
    Стремянка Алюмет АМ704
    Стремянка Алюмет АМ704
    Стремянка Алюмет АМ704
    Стремянка Алюмет АМ704
      Стремянка Алюмет АМ704
      Стремянка Алюмет АМ704
      Стремянка Алюмет АМ704
      Стремянка Алюмет АМ704

      Стремянка Алюмет АМ704

      3 416 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X1350314047
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1540х440
      Анодированная
      		Нет
      Все характеристики
      3 416 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алюминиевая стремянка Алюмет АМ704 выполнена из матового алюминия и отличается высокой стойкостью к коррозии. Ступени с рифленой поверхностью не позволят скользить во время работы стоящему на них человеку. Имеет широкое применение при проведении малярных, ремонтных и садовых работ на сравнительно небольшой высоте

        Преимущества

        • Прочные направляющие, способные выдержать большой вес
        • Дуга безопасности
        • Широкая рабочая площадка - удобство в работе
        • Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме
        • Заглушки на ножках - защита от скольжения
        • Компактность в сложенном виде
        • Специальное защитное покрытие - для устойчивости к коррозии и долгого срока службы Алюмет АМ704