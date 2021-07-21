Стремянка Алюмет АМ704
Арт. X1350314047
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1540х440
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Анодированная
|Нет
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- Алюминиевая стремянка Алюмет АМ704 выполнена из матового алюминия и отличается высокой стойкостью к коррозии. Ступени с рифленой поверхностью не позволят скользить во время работы стоящему на них человеку. Имеет широкое применение при проведении малярных, ремонтных и садовых работ на сравнительно небольшой высоте
Преимущества
- Прочные направляющие, способные выдержать большой вес
- Дуга безопасности
- Широкая рабочая площадка - удобство в работе
- Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме
- Заглушки на ножках - защита от скольжения
- Компактность в сложенном виде
- Специальное защитное покрытие - для устойчивости к коррозии и долгого срока службы Алюмет АМ704