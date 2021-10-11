Стремянка стальная Алюмет МК804С

Преимущества

Стремянка представляет собой свободностоящую переносную лестницу, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу) и раскладывающуюся для подъема на высоту

Дуга безопасности конструктивно выполнена совместно со стороной подъема

Стремянка стальная «Хозяюшка» серий МК предназначена для проведения различных видов работ на не большой (до 3 м) высоте, как в быту, так и на производстве