Стремянка стальная Алюмет МК804С

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Стремянка Алюмет МК804С
Арт. О00000016703
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1370x470x200
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Анодированная
|Нет
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- Стремянка стальная «Хозяюшка» серий МК предназначена для проведения различных видов работ на не большой (до 3 м) высоте, как в быту, так и на производстве
Преимущества
- Стремянка представляет собой свободностоящую переносную лестницу, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу) и раскладывающуюся для подъема на высоту
- Дуга безопасности конструктивно выполнена совместно со стороной подъема