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Стремянка стальная Алюмет МК804С
5.0
1
3 930 ₽
Стремянки
  • Персональная скидка
Стремянка Алюмет МК804С
Арт. О00000016703
5.0
1
Стремянка стальная Алюмет МК804С
  • Персональная скидка

Стремянка Алюмет МК804С

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3 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000016703
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
1370x470x200
Анодированная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Стремянка стальная «Хозяюшка» серий МК предназначена для проведения различных видов работ на не большой (до 3 м) высоте, как в быту, так и на производстве

    Преимущества

    • Стремянка представляет собой свободностоящую переносную лестницу, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу) и раскладывающуюся для подъема на высоту
    • Дуга безопасности конструктивно выполнена совместно со стороной подъема