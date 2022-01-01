Ведра хозяйственные
Найдено: 16 товаров
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- 370 ₽12 л, оцинкованная сталь, 0.9 кгОбъем, л: 12Материал: оцинкованная стальЦвет: серебристыйФорма: круглаяВес, кг: 0.9
- 420 ₽15 л, оцинкованная сталь, 1 кгОбъем, л: 15Материал: оцинкованная стальЦвет: серебристыйФорма: круглаяВес, кг: 1
- 150 ₽12 л, пластик, 0.36 кгОбъем, л: 12Материал: пластикЦвет: черныйФорма: круглаяВес, кг: 0.36
- 390 ₽9 л, металл, 0.78 кгОбъем, л: 9Материал: металлЦвет: серебристыйФорма: круглаяВес, кг: 0.78
- 230 ₽20 л, пластик, 0.7 кгОбъем, л: 20Материал: пластикЦвет: черныйФорма: круглаяВес, кг: 0.7
- 390 ₽40 л, пластик, 1.25 кгОбъем, л: 40Материал: пластикЦвет: черныйФорма: круглаяВес, кг: 1.25
- 190 ₽16 л, пластик, 1 кгОбъем, л: 16Материал: пластикЦвет: черныйФорма: круглаяВес, кг: 1
- 495 ₽45 л, пластик, 1.75 кгОбъем, л: 45Материал: пластикЦвет: черныйФорма: прямоугольнаяВес, кг: 1.75
- 9 150 ₽750 л, металл, 85 кгОбъем, л: 750Материал: металлЦвет: зеленыйФорма: прямоугольнаяВес, кг: 85
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- Нет в наличии90 л, пластик, 3.35 кгОбъем, л: 90Материал: пластикЦвет: черныйФорма: прямоугольнаяВес, кг: 3.35
- Нет в наличии65 л, пластик, 2.12 кгОбъем, л: 65Материал: пластикЦвет: черныйФорма: прямоугольнаяВес, кг: 2.12
- Нет в наличии250 л, металл, 33 кгОбъем, л: 250Материал: металлЦвет: черныйФорма: прямоугольнаяВес, кг: 33
- Нет в наличии12 л, оцинкованная стальОбъем, л: 12Материал: оцинкованная стальЦвет: с рисункомФорма: круглая
- Нет в наличии12 л, оцинкованная стальОбъем, л: 12Материал: оцинкованная стальЦвет: с рисункомФорма: круглая
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ведра хозяйственные в городе Ярославль по цене от 150 до 9150 рублей. В наличии более 16 наименований. Ведра хозяйственные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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