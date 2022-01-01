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Садовая техника используется для ухода за растениями и дорожками на участке, обработки почвы и т. д. Качественная садовая техника делает уход за садом и огородом проще и удобнее, позволяет экономить время. Оборудование может быть бензиновым, электрическим или механическим.

Садовая техника используется для ухода за растениями и дорожками на участке, обработки почвы и т. д. Качественная садовая техника делает уход за садом и огородом проще и удобнее, позволяет экономить время. Оборудование может быть бензиновым, электрическим или механическим.