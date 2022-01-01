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Все для сада и огорода

Садовая техника

2252 товара
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  • Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
    6 879 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
    леска, нож, 4.1 л.с., 42.7 см³
    Вес, кг: 8.94
    Мощность 4.1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 42.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Huter GGT-443TX 1,5 кВт , триммерная катушка + диск-фреза 40TP 900/70/2/61
    6 290 ₽
    7 990 ₽
    4.0
    Бензиновый триммер Huter GGT-443TX 1,5 кВт , триммерная катушка + диск-фреза 40TP 900/70/2/61
    леска, диск, 2 л.с.
    Вес, кг: 9
    Мощность 2 л.с.
    Ширина скашивания, см: 25.5
    • -1 700 ₽
    • Выгодный комплект
  • Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
    7 302 ₽
    3.8
    Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
    леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 2.5 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
    10 175 ₽
    4.7
    Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
    леска, нож, 3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 8.9
    Мощность 3 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Stihl FS 55 41402000475
    25 990 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Stihl FS 55 41402000475
    леска, 1 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.9
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 25.5
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
    6 990 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
    леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 9.54
    Мощность 2.5 л.с.
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot 47LS 512109014
    27 175 ₽
    4.4
    Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot 47LS 512109014
    35 кг, 4.5 л.с.
    Мощность 4.5 л.с.
    Ширина скашивания 46 см
    Тип травосборника: жесткий
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Ока МБ-1Д1(2)М10А 005.45.0100-96
    35 990 ₽
    42 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Ока МБ-1Д1(2)М10А 005.45.0100-96
    7 л.с., 75 кг, 170 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 710 мм
    Скорости: 2 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -7 000 ₽
  • Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT46S The one
    22 593 ₽
    4.3
    Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT46S The one
    33 кг, 4 л.с., 139 см³
    Мощность 4 л.с.
    Ширина скашивания 46 см
    Тип травосборника: комбинированный
    Объем двигателя 139 куб.см
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
    7 387 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
    леска, нож, 3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 6.3
    Мощность 3 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    4 401 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    18 В, 7000 об/мин, Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Емкость аккумулятора, Ач: 2
    Напряжение аккумулятора, В: 18
  • Мотоблок бензиновый HUTER МК-1000P, 7 л.с, колеса 4x8
    25 769 ₽
    3.0
    Мотоблок бензиновый HUTER МК-1000P, 7 л.с, колеса 4x8
    7 л.с., 65 кг, 5.15 кВт
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 1000 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Новинка
  • Бензиновый триммер Patriot PT 4555ES Country 250108045
    10 073 ₽
    4.2
    Бензиновый триммер Patriot PT 4555ES Country 250108045
    леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 8.9
    Мощность 2.5 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
    15 990 ₽
    4.3
    Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
    леска, 0.9 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.1
    Мощность 0.9 л.с.
    Ширина скашивания, см: 23
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Электрический триммер Makita UR3502
    11 960 ₽
    12 990 ₽
    3.8
    Электрический триммер Makita UR3502
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -1 030 ₽
  • Электрический триммер Huter GET 1200SL
    4 941 ₽
    4.2
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.2К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
    2 032 ₽
    4.5
    Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
    3.6 В, Li-ion, 270х135х90 мм
    Вес, кг: 0.35
    Длина лезвия, см: 120
    Емкость аккумулятора, Ач: 1.3
    Время заряда, мин: 55
  • Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239
    4 590 ₽
    5 990 ₽
    5.0
    Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239
    21 В, Li-ion
    Тип двигателя: электрический
    Вес, кг: 2
    Емкость аккумулятора, Ач: 2
    Напряжение аккумулятора, В: 21
    • -1 400 ₽
  • Бензиновый триммер Champion T433-2
    9 250 ₽
    4.7
    Бензиновый триммер Champion T433-2
    леска, диск, 1.7 л.с., 42.7 см³
    Вес, кг: 7.2
    Мощность 1.7 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 42.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый мотоблок Patriot УРАЛ 440107581
    50 780 ₽
    4.0
    Бензиновый мотоблок Patriot УРАЛ 440107581
    7.8 л.с., 105 кг, 220 см³
    Мощность 7.8 л. с.
    Ширина вспашки 900 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Makita UR3500
    8 299 ₽
    10 900 ₽
    4.2
    Электрический триммер Makita UR3500
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.7К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -2 601 ₽
  • Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
    4 922 ₽
    5 790 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
    21 В, 8000 об/мин, Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Вес, кг: 1.9
    Емкость аккумулятора, Ач: 2
    Напряжение аккумулятора, В: 21
    • -868 ₽
  • Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
    5 857 ₽
    3.9
    Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 43 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • Персональная скидка
  • Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320
    11 590 ₽
    11 990 ₽
    4.6
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320
    10.2 кг, 400 м²
    Вес 10.2 кг
    Мощность: 1.2К Вт
    Тип травосборника: мягкий с жестким верхом
    Ширина скашивания 33 см
    • -400 ₽
Садовая техника используется для ухода за растениями и дорожками на участке, обработки почвы и т. д. Качественная садовая техника делает уход за садом и огородом проще и удобнее, позволяет экономить время. Оборудование может быть бензиновым, электрическим или механическим.
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