Садовая техника
2252 товара
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- 6 879 ₽леска, нож, 4.1 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 8.94Мощность 4.1 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 6 290 ₽7 990 ₽леска, диск, 2 л.с.Вес, кг: 9Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 25.5
- -1 700 ₽
- Выгодный комплект
- 7 302 ₽леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³Вес, кг: 7Мощность 2.5 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 10 175 ₽леска, нож, 3 л.с., 52 см³Вес, кг: 8.9Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 25 990 ₽леска, 1 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.9Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 25.5Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 6 990 ₽леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³Вес, кг: 9.54Мощность 2.5 л.с.Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 27 175 ₽35 кг, 4.5 л.с.Мощность 4.5 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: жесткий
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- 35 990 ₽42 990 ₽7 л.с., 75 кг, 170 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 710 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 000 ₽
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- 22 593 ₽33 кг, 4 л.с., 139 см³Мощность 4 л.с.Ширина скашивания 46 смТип травосборника: комбинированныйОбъем двигателя 139 куб.см
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- 7 387 ₽леска, нож, 3 л.с., 52 см³Вес, кг: 6.3Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 4 401 ₽18 В, 7000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйЕмкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 18
- 25 769 ₽7 л.с., 65 кг, 5.15 кВтМощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Новинка
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- 10 073 ₽леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³Вес, кг: 8.9Мощность 2.5 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 15 990 ₽леска, 0.9 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.1Мощность 0.9 л.с.Ширина скашивания, см: 23Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 11 960 ₽12 990 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: верхнее
- -1 030 ₽
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- 4 941 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.2К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
- 2 032 ₽3.6 В, Li-ion, 270х135х90 ммВес, кг: 0.35Длина лезвия, см: 120Емкость аккумулятора, Ач: 1.3Время заряда, мин: 55
- 4 590 ₽5 990 ₽21 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 2Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 21
- -1 400 ₽
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- 9 250 ₽леска, диск, 1.7 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 7.2Мощность 1.7 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 50 780 ₽7.8 л.с., 105 кг, 220 см³Мощность 7.8 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- 8 299 ₽10 900 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.7К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: верхнее
- -2 601 ₽
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- 4 922 ₽5 790 ₽21 В, 8000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 1.9Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 21
- -868 ₽
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- 5 857 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.1К ВтШирина скашивания (леска) 43 смРасположение двигателя: верхнее
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- 11 590 ₽11 990 ₽10.2 кг, 400 м²Вес 10.2 кгМощность: 1.2К ВтТип травосборника: мягкий с жестким верхомШирина скашивания 33 см
- -400 ₽
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Садовая техника используется для ухода за растениями и дорожками на участке, обработки почвы и т. д. Качественная садовая техника делает уход за садом и огородом проще и удобнее, позволяет экономить время. Оборудование может быть бензиновым, электрическим или механическим.
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