Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер

Преимущества

Блокировка от случайного включения

Ручка регулируется по высоте, делая управление аэратором более комфортным - удобно при хранении

Удаление мусора, мха, сухой травы и сорных растений с газона

Большой объем мусоросборника 30 л

Вес всего 7 кг

Пластиковый корпус

Ширина обработки за один проход составляет 30 см

Аэратор Black Decker GD 300 предназначен для удаления различного мусора (например, листьев), прореживания газона от сухой травы или мха. Валик оснащен зубьями, которые осуществляют проколы в обрабатываемой поверхности. В результате проникновение в почву кислорода и питательных веществ становится более легким. Удобная рукоять агрегата регулируется по высоте, делая работу комфортной и неутомительной. Элементы управления расположены на рукояти, позволяя контролировать весь рабочий процесс. Мягкий мусоросборник легко доступен для обслуживания