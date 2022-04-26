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Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер
5.0
2
Найти аналог
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    Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер
    Арт. X19039829
    5.0
    2
    Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер
    Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер
    Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер
    Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер
    Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер
      Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер
      Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер
      Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер
      Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер
      Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер

      Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19039829
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Black+Decker
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество режимов регулировки
      		3
      Питание
      		сеть
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аэратор Black Decker GD 300 предназначен для удаления различного мусора (например, листьев), прореживания газона от сухой травы или мха. Валик оснащен зубьями, которые осуществляют проколы в обрабатываемой поверхности. В результате проникновение в почву кислорода и питательных веществ становится более легким. Удобная рукоять агрегата регулируется по высоте, делая работу комфортной и неутомительной. Элементы управления расположены на рукояти, позволяя контролировать весь рабочий процесс. Мягкий мусоросборник легко доступен для обслуживания

        Преимущества

        • Блокировка от случайного включения
        • Ручка регулируется по высоте, делая управление аэратором более комфортным - удобно при хранении
        • Удаление мусора, мха, сухой травы и сорных растений с газона
        • Большой объем мусоросборника 30 л
        • Вес всего 7 кг
        • Пластиковый корпус
        • Ширина обработки за один проход составляет 30 см