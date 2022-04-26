Аэратор Black+Decker GD300-SQ 600Вт, 30см, контейнер
Арт. X19039829
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество режимов регулировки
|3
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Питание
|сеть
- Аэратор Black Decker GD 300 предназначен для удаления различного мусора (например, листьев), прореживания газона от сухой травы или мха. Валик оснащен зубьями, которые осуществляют проколы в обрабатываемой поверхности. В результате проникновение в почву кислорода и питательных веществ становится более легким. Удобная рукоять агрегата регулируется по высоте, делая работу комфортной и неутомительной. Элементы управления расположены на рукояти, позволяя контролировать весь рабочий процесс. Мягкий мусоросборник легко доступен для обслуживания
Преимущества
- Блокировка от случайного включения
- Ручка регулируется по высоте, делая управление аэратором более комфортным - удобно при хранении
- Удаление мусора, мха, сухой травы и сорных растений с газона
- Большой объем мусоросборника 30 л
- Вес всего 7 кг
- Пластиковый корпус
- Ширина обработки за один проход составляет 30 см