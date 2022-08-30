Ценители ухоженных газонов на участках знают, как сложно добиться ровного покрытия без сорняков. Чтобы помочь хозяевам лужаек в непростом труде, производители техники выпускают механизмы и машины, которые сокращают время работы и помогают достичь идеального результата. В этой статье мы презентуем топ-12 аэраторов и расскажем, как выбрать лучший.
Разновидности аэраторов
Аэраторы предназначены для упрощения поступления воздуха к корням газонной травы, что значительно стимулирует ее рост.
Аэраторы представляют собой устройства для ландшафтного дизайна наподобие газонокосилок, только с валом или подошвой, на которых расположены шипы. Прибор может быть механическим (значительно меньше и дешевле)
или автоматическим (работающим на бензине или электричестве).
Скарификатор или вертикуттер оснащен ножами, которые не только делают отверстия в почве, но и прорезают глубокие корни и помогают бороться с сорняками. Они также бывают механическими или автоматическими.
Сейчас наиболее популярны аэраторы для газона 2 в одном, так как помогают насыщать почву кислородом и влагой, удалять сорную траву.
Автоматические модели часто оснащаются мешковым или пластиковым травосборником и значительно увеличивают скорость работы. Траву после очистки можно выбросить или использовать для удобрения.
Рекомендации по выбору аэратора и скарификатора
Как выбрать аэратор для загородного дома? - Не так сложно, если знать, какие характеристики отличают подходящий аэратор. Какой лучше прибор приобрести для дома подскажут следующие параметры:
Привод. Как мы упоминали ранее, аэраторы бывают механическими, электрическими или бензиновыми. Сравнить аэраторы по приводу поможет таблица ниже:
Вид аэратора
Плюсы
Минусы
Механический
Нет выхлопов;
Легкий;
Компактный;
Недорогой;
Не зависит от сети, батареи или топлива.
Затрата сил оператора;
Длительное время работы.
Электрический (сетевой или аккумуляторный)
Нет вредных газов;
Небольшой вес;
Не требуют усилий;
Быстрая обработка газона.
Большие габариты;
Малая мощность;
Зависимость от сети питания или зарядки аккумулятора.
Бензиновый
Высокая мощность;
Автономный;
Быстрая работа с устройством;
Нет больших затрат сил оператора.
Громоздкий;
Создает вредные выхлопы;
Дорогостоящий.
Исходя из данных таблицы, обладателям небольших участков, желающим сэкономить, можно рекомендовать к приобретению механические модели. Для огородов и дач средней величины подойдут легкие электрические аэраторы грунта. А вот для работ на большой площади садового хозяйства или обработки парковых зон лучшим вариантом будут бензиновые аэраторы и скарификаторы.
Объем травосборника. Подбор стоит проводить, исходя из площади газона. Для небольшого участка достаточно травосборника на 30-40 литров.
Материал изготовления корпуса. В моделях аэраторов используются металл и пластик. Для лучшей защиты от коррозионных процессов и легкости перевозки можно выбрать изделие из пластика, а вот для ценителей надежности мощных моделей желательно приобрести прибор с металлическим корпусом.
Глубина и ширина обработки почвы. Чтобы аэрация прошла успешно, Глубина проникновения шипов и ножей должна быть от 10 см и более. Лучшая для прибора ширина от 25 до 40 см, она обеспечивает лучшую проходимость и позволяют быстро справляться с работой. Однако, если участок большой, то можно приобрести бензиновый или электрический прибор с более широкой декой.
Материал оснастки. Эксперты советуют приобретать скарификаторы со стальными острыми ножами из-за прочности материала.
Дополнительные характеристики. Можно подобрать агрегат с дополнительными преимуществами, несколькими режимами, разной комплектации.
Производитель. В магазинах садовой техники большой выбор аэраторов разных компаний. Подробнее марки аэраторов рассмотрим в следующем разделе.
Лучшие производители вертикуттеров
Al-ko. Выпускает бензиновые и электрические приборы. Из электрических можно выбрать модель на аккумуляторе или с сетевым шнуром.
Stiga. Предлагает к покупке модели с шириной скашивания до 40 сантиметров и объемом травосборника до 50 литров.
Caiman. Лучшие скарификаторы-аэраторы профессиональные производит этот бренд. В ассортименте модели бензиновые и на электричестве.
Зубр. Российский производитель качественных аэраторов-скарификаторов. Производит надежные модели для обработки придомовой территории.
Makita. Сетевые модели от Malita оснащены травосборником, подойдут для сада и придомовой лужайки.
Champion. У бренда можно выбрать модели, отличающиеся приводом, мощностью, размером и модификацией колес.
Husqvarna. В модельном ряду представлены электроскарификаторы с длинной ручкой и удобным управлением. Также можно подобрать вариант на бензине с шириной обработки 50 см.
Stihl. Аппараты бренда производят обработку на глубину до 25 мм. Есть модели с травосборником и без.
Bosch. Скарификаторы бренда часто получают хвалебные отзывы покупателей. Пластиковый корпус легок, а жесткий травосборник прост в очистке.
Viking. У бренда есть как модели с сетевым шнуром для небольших участков, так и автономные бензиновые маневренные агрегаты.
Patriot. Американский бренд, известный своей садовой техникой. Производит аэраторы с разными видами привода и травосборника.
Greenworks. Выпускает сетевые и аккумуляторные аэраторы с бесщеточным двигателем для бытового использования.
Лучшие механические аэраторы
Модель/Характеристика
Длина шипов (см)
Длина основания (см)
Ширина основания (см)
Материал шипов
Стоимость (руб)
Grinda GA-26
5
30,5
-
Сталь
800
Землеройка Wipro 07-611 07-611
-
32,5
-
Сталь
970
AMIGO 74802
5
30
13
Сталь
1 200
Центроинструмент Ежик 0454
-
-
36
Сталь
3 800
Аэратор Grinda GA-26
Обзор аэраторов для газона мы начинаем подошвенной моделью для небольших участков.
Достоинства:
Пятисантиметровых шипов достаточно для организации лучшего поступления кислорода в почву газона и выполнения глубоких проколов;
Может храниться в кладовой или хозяйственной постройке небольших размеров или даже в доме;
Проникает даже в самые отдаленные и узкие зоны участка;
Не привязан к сети и не требует заправки топливом;
Не нуждается в особом уходе или трудоемком ремонте;
Регулировка креплений под обувь;
При необходимости легко переносить;
Лучшая небольшая стоимость в рейтинге.
Недостатки:
Не очень надежный крепеж;
Нужны большие затраты времени и сил оператора.
Аэратор Землеройка Wipro 07-611 07-611
Аэратор для прокалывания газона и земельных работ из нашего рейтинга, не требующий уборки после работ и простой в уходе.
Достоинства:
Надежные стальные шипы могут прокалывать как рыхлую землю, так и твердый грунт;
Ремни регулируются под размер обуви оператора, поэтому подойдут как мужчинам, так и женщинам;
Шипы являются съемными, количество и частоту расположения шипов можно регулировать под вес оператора;
После работы достаточно стряхнуть грязь с шипов, сложного ухода не требуется;
Один из лучших вариантов для использоваться на труднопроходимых для техники и нестандартных участках;
Занимает мало места при хранении и мало весит.
Недостатки:
Тяжеловат для длительной работы;
Большие затраты времени оператора на работу.
Аэратор AMIGO 74802
Аэратор земли со стальными шипами, который удобно хранить и обслуживать.
Достоинства:
Один из лучших по небольшому весу в рейтинге за счет пластикового основания с упором для пятки;
Ремни можно отрегулировать по размеру обуви, поэтому они удобны для любого оператора;
Пятисантиметровые стальные шипы выдерживают вес оператора и позволяют работать на сложных почвах газона;
Оптимально для небольшой территории участка, дорожек;
Компактное хранение в сарае, кладовой или доме;
Шипы можно частично снять или заменить при необходимости.
Недостатки:
Крепления ослабляются при долгой работе;
Большие трудозатраты оператора.
Аэратор ручной Центроинструмент Ежик 0454
Обзор аэраторов механического действия в рейтинге продолжает модель для прокалывания газона с разборной рукоятью.
Достоинства:
Хранить инструмент просто благодаря разборной рукоятке;
За счет вала аэратор быстро осуществляет проход по газону и охватывает большую площадь, чем подошвенные аналоги;
Шипы и рукоятка выполнены из стали, поэтому выдерживают сильное надавливание и позволяют эффективно протыкать почву;
Лучший малый вес облегчает переноску по участку;
Не зависит от электричества или топлива.
Недостатки:
Требует приложения усилий оператора, чтобы толкать устройство;