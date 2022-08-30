Ценители ухоженных газонов на участках знают, как сложно добиться ровного покрытия без сорняков. Чтобы помочь хозяевам лужаек в непростом труде, производители техники выпускают механизмы и машины, которые сокращают время работы и помогают достичь идеального результата. В этой статье мы презентуем топ-12 аэраторов и расскажем, как выбрать лучший.

Разновидности аэраторов

Аэраторы предназначены для упрощения поступления воздуха к корням газонной травы, что значительно стимулирует ее рост.

Аэраторы представляют собой устройства для ландшафтного дизайна наподобие газонокосилок, только с валом или подошвой, на которых расположены шипы. Прибор может быть механическим (значительно меньше и дешевле)

или автоматическим (работающим на бензине или электричестве).





Скарификатор или вертикуттер оснащен ножами, которые не только делают отверстия в почве, но и прорезают глубокие корни и помогают бороться с сорняками. Они также бывают механическими или автоматическими.





Механический аэратор по виду напоминает грабли

Сейчас наиболее популярны аэраторы для газона 2 в одном, так как помогают насыщать почву кислородом и влагой, удалять сорную траву.





Автоматические модели часто оснащаются мешковым или пластиковым травосборником и значительно увеличивают скорость работы. Траву после очистки можно выбросить или использовать для удобрения.

Рекомендации по выбору аэратора и скарификатора

Как выбрать аэратор для загородного дома? - Не так сложно, если знать, какие характеристики отличают подходящий аэратор. Какой лучше прибор приобрести для дома подскажут следующие параметры:

Привод. Как мы упоминали ранее, аэраторы бывают механическими, электрическими или бензиновыми. Сравнить аэраторы по приводу поможет таблица ниже: Вид аэратора Плюсы Минусы Механический Нет выхлопов;

Легкий;

Компактный;

Недорогой;

Не зависит от сети, батареи или топлива. Затрата сил оператора;

Длительное время работы. Электрический (сетевой или аккумуляторный) Нет вредных газов;

Небольшой вес;

Не требуют усилий;

Быстрая обработка газона. Большие габариты;

Малая мощность;

Зависимость от сети питания или зарядки аккумулятора. Бензиновый Высокая мощность;

Автономный;

Быстрая работа с устройством;

Нет больших затрат сил оператора. Громоздкий;

Создает вредные выхлопы;

Дорогостоящий. Исходя из данных таблицы, обладателям небольших участков, желающим сэкономить, можно рекомендовать к приобретению механические модели. Для огородов и дач средней величины подойдут легкие электрические аэраторы грунта. А вот для работ на большой площади садового хозяйства или обработки парковых зон лучшим вариантом будут бензиновые аэраторы и скарификаторы. Объем травосборника. Подбор стоит проводить, исходя из площади газона. Для небольшого участка достаточно травосборника на 30-40 литров. Материал изготовления корпуса. В моделях аэраторов используются металл и пластик. Для лучшей защиты от коррозионных процессов и легкости перевозки можно выбрать изделие из пластика, а вот для ценителей надежности мощных моделей желательно приобрести прибор с металлическим корпусом. Глубина и ширина обработки почвы. Чтобы аэрация прошла успешно, Глубина проникновения шипов и ножей должна быть от 10 см и более. Лучшая для прибора ширина от 25 до 40 см, она обеспечивает лучшую проходимость и позволяют быстро справляться с работой. Однако, если участок большой, то можно приобрести бензиновый или электрический прибор с более широкой декой. Материал оснастки. Эксперты советуют приобретать скарификаторы со стальными острыми ножами из-за прочности материала. Дополнительные характеристики. Можно подобрать агрегат с дополнительными преимуществами, несколькими режимами, разной комплектации. Производитель. В магазинах садовой техники большой выбор аэраторов разных компаний. Подробнее марки аэраторов рассмотрим в следующем разделе.

Лучшие производители вертикуттеров

Al-ko . Выпускает бензиновые и электрические приборы. Из электрических можно выбрать модель на аккумуляторе или с сетевым шнуром.

Выпускает бензиновые и электрические приборы. Из электрических можно выбрать модель на аккумуляторе или с сетевым шнуром. Stiga . Предлагает к покупке модели с шириной скашивания до 40 сантиметров и объемом травосборника до 50 литров.

Предлагает к покупке модели с шириной скашивания до 40 сантиметров и объемом травосборника до 50 литров. Caiman . Лучшие скарификаторы-аэраторы профессиональные производит этот бренд. В ассортименте модели бензиновые и на электричестве.

Лучшие скарификаторы-аэраторы профессиональные производит этот бренд. В ассортименте модели бензиновые и на электричестве. Зубр . Российский производитель качественных аэраторов-скарификаторов. Производит надежные модели для обработки придомовой территории.

Российский производитель качественных аэраторов-скарификаторов. Производит надежные модели для обработки придомовой территории. Makita . Сетевые модели от Malita оснащены травосборником, подойдут для сада и придомовой лужайки.

Сетевые модели от Malita оснащены травосборником, подойдут для сада и придомовой лужайки. Champion . У бренда можно выбрать модели, отличающиеся приводом, мощностью, размером и модификацией колес.

У бренда можно выбрать модели, отличающиеся приводом, мощностью, размером и модификацией колес. Husqvarna . В модельном ряду представлены электроскарификаторы с длинной ручкой и удобным управлением. Также можно подобрать вариант на бензине с шириной обработки 50 см.

В модельном ряду представлены электроскарификаторы с длинной ручкой и удобным управлением. Также можно подобрать вариант на бензине с шириной обработки 50 см. Stihl . Аппараты бренда производят обработку на глубину до 25 мм. Есть модели с травосборником и без.

Аппараты бренда производят обработку на глубину до 25 мм. Есть модели с травосборником и без. Bosch. Скарификаторы бренда часто получают хвалебные отзывы покупателей. Пластиковый корпус легок, а жесткий травосборник прост в очистке.

Скарификаторы бренда часто получают хвалебные отзывы покупателей. Пластиковый корпус легок, а жесткий травосборник прост в очистке. Viking. У бренда есть как модели с сетевым шнуром для небольших участков, так и автономные бензиновые маневренные агрегаты.

У бренда есть как модели с сетевым шнуром для небольших участков, так и автономные бензиновые маневренные агрегаты. Patriot. Американский бренд, известный своей садовой техникой. Производит аэраторы с разными видами привода и травосборника.

Американский бренд, известный своей садовой техникой. Производит аэраторы с разными видами привода и травосборника. Greenworks. Выпускает сетевые и аккумуляторные аэраторы с бесщеточным двигателем для бытового использования.

Лучшие механические аэраторы

Модель/Характеристика Длина шипов (см) Длина основания (см) Ширина основания (см) Материал шипов Стоимость (руб) Grinda GA-26 5 30,5 - Сталь 800 Землеройка Wipro 07-611 07-611 - 32,5 - Сталь 970 AMIGO 74802 5 30 13 Сталь 1 200 Центроинструмент Ежик 0454 - - 36 Сталь 3 800

Аэратор Grinda GA-26

Обзор аэраторов для газона мы начинаем подошвенной моделью для небольших участков.

Достоинства:

Пятисантиметровых шипов достаточно для организации лучшего поступления кислорода в почву газона и выполнения глубоких проколов;

Может храниться в кладовой или хозяйственной постройке небольших размеров или даже в доме;

Проникает даже в самые отдаленные и узкие зоны участка;

Не привязан к сети и не требует заправки топливом;

Не нуждается в особом уходе или трудоемком ремонте;

Регулировка креплений под обувь;

При необходимости легко переносить;

Лучшая небольшая стоимость в рейтинге.

Недостатки:

Не очень надежный крепеж;

Нужны большие затраты времени и сил оператора.

Аэратор Землеройка Wipro 07-611 07-611

Аэратор для прокалывания газона и земельных работ из нашего рейтинга, не требующий уборки после работ и простой в уходе.

Достоинства:

Надежные стальные шипы могут прокалывать как рыхлую землю, так и твердый грунт;

Ремни регулируются под размер обуви оператора, поэтому подойдут как мужчинам, так и женщинам;

Шипы являются съемными, количество и частоту расположения шипов можно регулировать под вес оператора;

После работы достаточно стряхнуть грязь с шипов, сложного ухода не требуется;

Один из лучших вариантов для использоваться на труднопроходимых для техники и нестандартных участках;

Занимает мало места при хранении и мало весит.

Недостатки:

Тяжеловат для длительной работы;

Большие затраты времени оператора на работу.

Аэратор AMIGO 74802

Аэратор земли со стальными шипами, который удобно хранить и обслуживать.

Достоинства:

Один из лучших по небольшому весу в рейтинге за счет пластикового основания с упором для пятки;

Ремни можно отрегулировать по размеру обуви, поэтому они удобны для любого оператора;

Пятисантиметровые стальные шипы выдерживают вес оператора и позволяют работать на сложных почвах газона;

Оптимально для небольшой территории участка, дорожек;

Компактное хранение в сарае, кладовой или доме;

Шипы можно частично снять или заменить при необходимости.

Недостатки:

Крепления ослабляются при долгой работе;

Большие трудозатраты оператора.

Аэратор ручной Центроинструмент Ежик 0454

Обзор аэраторов механического действия в рейтинге продолжает модель для прокалывания газона с разборной рукоятью.

Достоинства:

Хранить инструмент просто благодаря разборной рукоятке;

За счет вала аэратор быстро осуществляет проход по газону и охватывает большую площадь, чем подошвенные аналоги;

Шипы и рукоятка выполнены из стали, поэтому выдерживают сильное надавливание и позволяют эффективно протыкать почву;

Лучший малый вес облегчает переноску по участку;

Не зависит от электричества или топлива.

Недостатки:

Требует приложения усилий оператора, чтобы толкать устройство;

Длительная работа.

Лучшие бензиновые аэраторы

Аэратор-вертикуттер Stihl RLE 540.0 62900115610

Открывает рейтинг аэраторов для газона с бензиновым приводом модель немецкого качества.

Достоинства:

Быстрый старт двигателя за счет использования технологии SmartChoke;

Пластиковый корпус легок и устойчив к ударам, не нагревается на солнце;

Бензиновый двигатель способен развивать мощность 1,6 кВт, обеспечивая высокие обороты вращения вала, и при этом работать автономно;

За одни проход прибор охватывает участок газона шириной 38 см, что удобно для стрижки как узких, так и широких зон;

Ножи погружаются до 25 мм в почву обеспечивая поступление кислорода, подрезая корни и удаляя сорную траву;

Колеса с рифлением способствуют лучшему движению по неровностям на участке;

Рычаг стартера и механизм управления крепятся на рукоятку;

В комплект входят ножи.

Недостатки:

Вес - 28 кг;

Нет травосборника.

Аэратор (вертикуттер) Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799

Хороший аэратор для газона и один из лучших по цене среди бензиновых аппаратов в нашем рейтинге, который подойдет для насыщения земли кислородом и подрезания корневищ растений.

Достоинства:

4-х тактный мотор прост в заправке и не затрудняет обзор благодаря верхнему расположению;

Передние колеса имеют больший диаметр (20,5 см), за счет чего легче проходят неровности и не застревают в углублениях газона;

Ручку возможно отрегулировать под рост пользователя, после работ ее можно сложить для хранения или транспортировки;

Сзади корпуса расположен вместительный мягкий травосборник с объемом 55 литров, это один из лучших по вместимости показателей в рейтинге;

Элементы управления находятся на выступе ручки и удобны для использования любым оператором;

Сменные насадки для аэрации и прорезания корней в комплекте;

Выбор из 5 режимов работы и легкость регулировки.

Недостатки:

Издает много шума (99 дБ).

Аэратор-вертикуттер Caiman Cesar 70C MAX

Мощный независимый от электросети бензиновый аэратор земли для прореживания корневой системы травы и улучшения кислородного обмена в почве.

Достоинства:

В деку можно установить как игольчатый вал для аэрации, так и насадку с ножами для скарификации земли;

Профессиональное оборудование с высокой производительностью позволяет обеспечивать обработку до 1,5 тысяч квадратов площади;

Двигатель защищен от попадания мусора и мелкой пыли воздушным фильтром, оснащен лучшей системой выпуска газов и притока воздуха, которая позволяет достигать мощности 5 л.с.;

Широкие колеса обеспечивают лучшую маневренность на бугристом ландшафте газона;

Ротор имеет фланцы из чугуна, что повышает устойчивость при больших нагрузках;

Рукоятка может фиксироваться в двух позициях без использования инструмента;

Мягкий мусоросборник с широким отверстием удобен для работы на наклонных поверхностях и вмещает до 40 литров травы;

Заглубление ножей осуществляется на 22 мм, поэтому вертикуттер оптимально прорабатывает даже самые засевшие корни;

Защиту от ударов и устойчивость к частой эксплуатации обеспечивает стальной корпус;

Французская сборка.

Недостатки:

Высокая цена.

Вертикуттер Oscar Pro 55H

Надежный аэратор для лужаек на даче, сада с шириной захвата 50 см и лучший бензиновый аэратор нашего рейтинга по мощности.

Достоинства:

Двигатель от Honda обладает малым уровнем вибрации, системой клапанов OHV и особой конструкцией для лучшего сгорания топлива и уменьшения выхлопов;

Подшипник для крепления вала оснащен системой смазки для увеличения ресурса механизма;

Эффективен для удаления не только слоя старой сухой травы, но и мха, лишайников, листьев, сухостоя, дерна на газоне;

Одна из лучших ширина захвата - 50 см для быстрой обработки больших территорий;

Производительность позволяет обработать до 5 тысяч квадратов площади;

Металлическая рама защищает от ударов;

Ремни для фиксации ножей можно затягивать благодаря системе Tide Belt;

Французская сборка.

Недостатки:

Высокая стоимость;

Тяжелый (65 кг).

Лучшие электрические аэраторы-скарификаторы

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина обработки (см) Глубина обработки (см) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Stiga SV 415 E 290002152/14 1,5 38 1,3 Китай 14,5 22 490 Stihl RLE 240.0 62910115615 1,5 34 - Китай 16 13 990 Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт 1,6 32 0,9 Китай 11 12 640 PATRIOT SCE 150 512309150 1,5 32 0,4-1,2 Китай 10,8 9 800

Электрический вертикуттер Stiga SV 415 E 290002152/14

Топ лучших скарификаторов - аэраторов рейтинга с электродвигателем открывает модель от Stiga.

Достоинства:

Прокалывание почвы осуществляется с помощью зубьев на пружинах, которые облегчают доступ кислорода;

Мощный электрический двигатель на 1,5 кВт и травосборник на 50 литров позволяют длительно обрабатывать газон;

Глубину прорезания и погружения игл можно настраивать в диапазоне от 1,3 до 1,7 мм;

Легок в настройке и управлении, поэтому подойдет для начинающих садоводов и опытных владельцев газонов;

Шнур питания закреплен на рукоятке, поэтому не попадет в рабочую зону;

Колеса диаметров 16 см оптимальны для разных приусадебных участков и типов грунта;

Небольшой вес изделия (14,5 кг).

Недостатки:

Не выявлено.

Вертикуттер Stihl RLE 240.0 62910115615

Аэратор для почвы электрический с лучшим большим мешковым травосборником в рейтинге.

Достоинства:

Пары колес разного диаметра для легкого хода машины по любой поверхности;

Широкая рукоятка удобна при захвате и размещает на себе органы управления;

Глубину погружения оснастки можно регулировать на 6 уровней, что позволяет добиться необходимого результата;

Сверху на корпусе расположена складная ручка, за которую переносится прибор;

Отлично подходит для рыхления и аэрации небольших участков (до 500 квадратов);

Комплектуется держателем для кабеля, фурнитурой для смены оснастки и мягким травосборником;

Объем мешка для сбора составляет 50 литров, что подходит для долгой уборки газона без перерыва на очистку;

Бюджетная стоимость.

Недостатки:

Шумный (95 дБа).

Электрический вертикуттер Зубр ЗСЭ-32-1000

Лучший скарификатор-аэратор по системе безопасности в нашем рейтинге электрических моделей.

Достоинства:

Быстрая смена валов;

Мощность 1,6 кВт оптимальна для долгих работ, а ширина охвата в 32 см позволяет быстро обработать небольшой и средней площади газон;

Валы позволяют не только подрезать траву, но и выкорчевывать мох и собирать листья;

Оператор сможет дотянуться до элементов управления не наклоняясь;

На время паузы в работе сетевой шнур можно повесить на крепление;

Пары колес разного диаметра имеют выступы для сцепления с мягкой почвой;

Система безопасности при перебоях с напряжением и потере контроля над устройством.

Недостатки:

Не выявлено.

Электрический вертикуттер для газона PATRIOT SCE 150 512309150

Топ лучших скарификаторов-аэраторов завершает функциональная легковесная модель от Patriot.

Достоинства:

Глубина обработки может регулироваться от 4 до 12 мм, что позволяет подобрать режим под особенности почвы и покрытия;

Травосборник из тканого материала вмещает до 30 литров мусора;

Оптимальная для небольших и средних участков мощность в 1,5 кВт;

Корпус из пластика стоек к ударам и не утяжеляет конструкцию;

Функция защиты от непреднамеренного запуска двигателя;

Рифленые колеса обеспечивают контакт с любой почвой.

Недостатки: