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Лучшие аэраторы для газона
30.08.2022

Лучшие аэраторы для газона

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Ценители ухоженных газонов на участках знают, как сложно добиться ровного покрытия без сорняков. Чтобы помочь хозяевам лужаек в непростом труде, производители техники выпускают механизмы и машины, которые сокращают время работы и помогают достичь идеального результата. В этой статье мы презентуем топ-12 аэраторов и расскажем, как выбрать лучший.

Разновидности аэраторов

Аэраторы предназначены для упрощения поступления воздуха к корням газонной травы, что значительно стимулирует ее рост.

Аэраторы представляют собой устройства для ландшафтного дизайна наподобие газонокосилок, только с валом или подошвой, на которых расположены шипы. Прибор может быть механическим (значительно меньше и дешевле)

Аэратор подошвенный Аэратор механический

или автоматическим (работающим на бензине или электричестве).

Аэратор

Скарификатор или вертикуттер оснащен ножами, которые не только делают отверстия в почве, но и прорезают глубокие корни и помогают бороться с сорняками. Они также бывают механическими или автоматическими.

Скарификатор

Механический скарификатор по виду напоминает грабли

Механический аэратор по виду напоминает грабли

Сейчас наиболее популярны аэраторы для газона 2 в одном, так как помогают насыщать почву кислородом и влагой, удалять сорную траву.

Аэратор-скарификатор

Автоматические модели часто оснащаются мешковым или пластиковым травосборником и значительно увеличивают скорость работы. Траву после очистки можно выбросить или использовать для удобрения.

Рекомендации по выбору аэратора и скарификатора

Как выбрать аэратор для загородного дома? - Не так сложно, если знать, какие характеристики отличают подходящий аэратор. Какой лучше прибор приобрести для дома подскажут следующие параметры:

  1. Привод. Как мы упоминали ранее, аэраторы бывают механическими, электрическими или бензиновыми. Сравнить аэраторы по приводу поможет таблица ниже:
    Вид аэратора Плюсы Минусы
    Механический
    • Нет выхлопов;
    • Легкий;
    • Компактный;
    • Недорогой;
    • Не зависит от сети, батареи или топлива.
    • Затрата сил оператора;
    • Длительное время работы.
    Электрический (сетевой или аккумуляторный)
    • Нет вредных газов;
    • Небольшой вес;
    • Не требуют усилий;
    • Быстрая обработка газона.
    • Большие габариты;
    • Малая мощность;
    • Зависимость от сети питания или зарядки аккумулятора.
    Бензиновый
    • Высокая мощность;
    • Автономный;
    • Быстрая работа с устройством;
    • Нет больших затрат сил оператора.
    • Громоздкий;
    • Создает вредные выхлопы;
    • Дорогостоящий.

    Исходя из данных таблицы, обладателям небольших участков, желающим сэкономить, можно рекомендовать к приобретению механические модели. Для огородов и дач средней величины подойдут легкие электрические аэраторы грунта. А вот для работ на большой площади садового хозяйства или обработки парковых зон лучшим вариантом будут бензиновые аэраторы и скарификаторы.

  2. Объем травосборника. Подбор стоит проводить, исходя из площади газона. Для небольшого участка достаточно травосборника на 30-40 литров.
  3. Материал изготовления корпуса. В моделях аэраторов используются металл и пластик. Для лучшей защиты от коррозионных процессов и легкости перевозки можно выбрать изделие из пластика, а вот для ценителей надежности мощных моделей желательно приобрести прибор с металлическим корпусом.
  4. Глубина и ширина обработки почвы. Чтобы аэрация прошла успешно, Глубина проникновения шипов и ножей должна быть от 10 см и более. Лучшая для прибора ширина от 25 до 40 см, она обеспечивает лучшую проходимость и позволяют быстро справляться с работой. Однако, если участок большой, то можно приобрести бензиновый или электрический прибор с более широкой декой.
  5. Материал оснастки. Эксперты советуют приобретать скарификаторы со стальными острыми ножами из-за прочности материала.
  6. Дополнительные характеристики. Можно подобрать агрегат с дополнительными преимуществами, несколькими режимами, разной комплектации.
  7. Производитель. В магазинах садовой техники большой выбор аэраторов разных компаний. Подробнее марки аэраторов рассмотрим в следующем разделе.

Лучшие производители вертикуттеров

  • Al-ko. Выпускает бензиновые и электрические приборы. Из электрических можно выбрать модель на аккумуляторе или с сетевым шнуром.
  • Stiga. Предлагает к покупке модели с шириной скашивания до 40 сантиметров и объемом травосборника до 50 литров.
  • Caiman. Лучшие скарификаторы-аэраторы профессиональные производит этот бренд. В ассортименте модели бензиновые и на электричестве.
  • Зубр. Российский производитель качественных аэраторов-скарификаторов. Производит надежные модели для обработки придомовой территории.
  • Makita. Сетевые модели от Malita оснащены травосборником, подойдут для сада и придомовой лужайки.
  • Champion. У бренда можно выбрать модели, отличающиеся приводом, мощностью, размером и модификацией колес.
  • Husqvarna. В модельном ряду представлены электроскарификаторы с длинной ручкой и удобным управлением. Также можно подобрать вариант на бензине с шириной обработки 50 см.
  • Stihl. Аппараты бренда производят обработку на глубину до 25 мм. Есть модели с травосборником и без.
  • Bosch. Скарификаторы бренда часто получают хвалебные отзывы покупателей. Пластиковый корпус легок, а жесткий травосборник прост в очистке.
  • Viking. У бренда есть как модели с сетевым шнуром для небольших участков, так и автономные бензиновые маневренные агрегаты.
  • Patriot. Американский бренд, известный своей садовой техникой. Производит аэраторы с разными видами привода и травосборника.
  • Greenworks. Выпускает сетевые и аккумуляторные аэраторы с бесщеточным двигателем для бытового использования.

Лучшие механические аэраторы

Модель/Характеристика Длина шипов (см) Длина основания (см) Ширина основания (см) Материал шипов Стоимость (руб)
Grinda GA-26 5 30,5 - Сталь 800
Землеройка Wipro 07-611 07-611 - 32,5 - Сталь 970
AMIGO 74802 5 30 13 Сталь 1 200
Центроинструмент Ежик 0454 - - 36 Сталь 3 800

Аэратор Grinda GA-26

Обзор аэраторов для газона мы начинаем подошвенной моделью для небольших участков.

Достоинства:

  • Пятисантиметровых шипов достаточно для организации лучшего поступления кислорода в почву газона и выполнения глубоких проколов;
  • Может храниться в кладовой или хозяйственной постройке небольших размеров или даже в доме;
  • Проникает даже в самые отдаленные и узкие зоны участка;
  • Не привязан к сети и не требует заправки топливом;
  • Не нуждается в особом уходе или трудоемком ремонте;
  • Регулировка креплений под обувь;
  • При необходимости легко переносить;
  • Лучшая небольшая стоимость в рейтинге.

Недостатки:

  • Не очень надежный крепеж;
  • Нужны большие затраты времени и сил оператора.
Grinda GA-26

Аэратор Землеройка Wipro 07-611 07-611

Аэратор для прокалывания газона и земельных работ из нашего рейтинга, не требующий уборки после работ и простой в уходе.

Достоинства:

  • Надежные стальные шипы могут прокалывать как рыхлую землю, так и  твердый грунт;
  • Ремни регулируются под размер обуви оператора, поэтому подойдут как мужчинам, так и женщинам;
  • Шипы являются съемными, количество и частоту расположения шипов можно регулировать под вес оператора;
  • После работы достаточно стряхнуть грязь с шипов, сложного ухода не требуется;
  • Один из лучших вариантов для использоваться на труднопроходимых для техники и нестандартных участках;
  • Занимает мало места при хранении и мало весит.

Недостатки:

  • Тяжеловат для длительной работы;
  • Большие затраты времени оператора на работу.
Землеройка Wipro 07-611 07-611

Аэратор AMIGO 74802

Аэратор земли со стальными шипами, который удобно хранить и обслуживать.

Достоинства:

  • Один из лучших по небольшому весу в рейтинге за счет пластикового основания с упором для пятки;
  • Ремни можно отрегулировать по размеру обуви, поэтому они удобны для любого оператора;
  • Пятисантиметровые стальные шипы выдерживают вес оператора и позволяют работать на сложных почвах газона;
  • Оптимально для небольшой территории участка, дорожек;
  • Компактное хранение в сарае, кладовой или доме;
  • Шипы можно частично снять или заменить при необходимости.

Недостатки:

  • Крепления ослабляются при долгой работе;
  • Большие трудозатраты оператора.
AMIGO 74802

Аэратор ручной Центроинструмент Ежик 0454

Обзор аэраторов механического действия в рейтинге продолжает модель для прокалывания газона с разборной рукоятью.

Достоинства:

  • Хранить инструмент просто благодаря разборной рукоятке;
  • За счет вала аэратор быстро осуществляет проход по газону и охватывает большую площадь, чем подошвенные аналоги;
  • Шипы и рукоятка выполнены из стали, поэтому выдерживают сильное надавливание и позволяют эффективно протыкать почву;
  • Лучший малый вес облегчает переноску по участку;
  • Не зависит от электричества или топлива.

Недостатки:

  • Требует приложения усилий оператора, чтобы толкать устройство;
  • Длительная работа.
Центроинструмент Ежик 0454

Лучшие бензиновые аэраторы

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина обработки (см) Глубина обработки (см) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб)
Stihl RLE 540.0 62900115610 1,6 38 2,5 Германия 28 39 990
Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799 1,3 38 - Китай 20 36 882
Caiman Cesar 70C MAX 3,6 40 2,2 Франция 37 78 000
Oscar Pro 55H 4 50 - Франция 65 135 000

Аэратор-вертикуттер Stihl RLE 540.0 62900115610

Открывает рейтинг аэраторов для газона с бензиновым приводом модель немецкого качества.

Достоинства:

  • Быстрый старт двигателя за счет использования технологии SmartChoke;
  • Пластиковый корпус легок и устойчив к ударам, не нагревается на солнце;
  • Бензиновый двигатель способен развивать мощность 1,6 кВт, обеспечивая высокие обороты вращения вала, и при этом работать автономно;
  • За одни проход прибор охватывает участок газона шириной 38 см, что удобно для стрижки как узких, так и широких зон;
  • Ножи погружаются до 25 мм в почву обеспечивая поступление кислорода, подрезая корни и удаляя сорную траву;
  • Колеса с рифлением способствуют лучшему движению по неровностям на участке;
  • Рычаг стартера и механизм управления крепятся на рукоятку;
  • В комплект входят ножи.

Недостатки:

  • Вес - 28 кг;
  • Нет травосборника.
Stihl RLE 540.0 62900115610

Аэратор (вертикуттер) Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799

Хороший аэратор для газона и один из лучших по цене среди бензиновых аппаратов в нашем рейтинге, который подойдет для насыщения земли кислородом и подрезания корневищ растений.

Достоинства:

  • 4-х тактный мотор прост в заправке и не затрудняет обзор благодаря верхнему расположению;
  • Передние колеса имеют больший диаметр (20,5 см), за счет чего легче проходят неровности и не застревают в углублениях газона;
  • Ручку возможно отрегулировать под рост пользователя, после работ ее можно сложить для хранения или транспортировки;
  • Сзади корпуса расположен вместительный мягкий травосборник с объемом 55 литров, это один из лучших по вместимости показателей в рейтинге;
  • Элементы управления находятся на выступе ручки и удобны для использования любым оператором;
  • Сменные насадки для аэрации и прорезания корней в комплекте;
  • Выбор из 5 режимов работы и легкость регулировки.

Недостатки:

  • Издает много шума (99 дБ).
Al-Ko Comfort 38 P Combi Care 112799

Аэратор-вертикуттер Caiman Cesar 70C MAX

Мощный независимый от электросети бензиновый аэратор земли для прореживания корневой системы травы и улучшения кислородного обмена в почве.

Достоинства:

  • В деку можно установить как игольчатый вал для аэрации, так и насадку с ножами для скарификации земли;
  • Профессиональное оборудование с высокой производительностью позволяет обеспечивать обработку до 1,5 тысяч квадратов площади;
  • Двигатель защищен от попадания мусора и мелкой пыли воздушным фильтром, оснащен лучшей системой выпуска газов и притока воздуха, которая позволяет достигать мощности 5 л.с.;
  • Широкие колеса обеспечивают лучшую маневренность на бугристом ландшафте газона;
  • Ротор имеет фланцы из чугуна, что повышает устойчивость при больших нагрузках;
  • Рукоятка может фиксироваться в двух позициях без использования инструмента;
  • Мягкий мусоросборник с широким отверстием удобен для работы на наклонных поверхностях и вмещает до 40 литров травы;
  • Заглубление ножей осуществляется на 22 мм, поэтому вертикуттер оптимально прорабатывает даже самые засевшие корни;
  • Защиту от ударов и устойчивость к частой эксплуатации обеспечивает стальной корпус;
  • Французская сборка.

Недостатки:

  • Высокая цена.
Caiman Cesar 70C MAX

Вертикуттер Oscar Pro 55H

Надежный аэратор для лужаек на даче, сада с шириной захвата 50 см и лучший бензиновый аэратор нашего рейтинга по мощности.

Достоинства:

  • Двигатель от Honda обладает малым уровнем вибрации, системой клапанов OHV и особой конструкцией для лучшего сгорания топлива и уменьшения выхлопов;
  • Подшипник для крепления вала оснащен системой смазки для увеличения ресурса механизма;
  • Эффективен для удаления не только слоя старой сухой травы, но и мха, лишайников, листьев, сухостоя, дерна на газоне;
  • Одна из лучших ширина захвата - 50 см для быстрой обработки больших территорий;
  • Производительность позволяет обработать до 5 тысяч квадратов площади;
  • Металлическая рама защищает от ударов;
  • Ремни для фиксации ножей можно затягивать благодаря системе Tide Belt;
  • Французская сборка.

Недостатки:

  • Высокая стоимость;
  • Тяжелый (65 кг).
Oscar Pro 55H

Лучшие электрические аэраторы-скарификаторы

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина обработки (см) Глубина обработки (см) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб)
Stiga SV 415 E 290002152/14 1,5 38 1,3 Китай 14,5 22 490
Stihl RLE 240.0 62910115615 1,5 34 - Китай 16 13 990
Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт 1,6 32 0,9 Китай 11 12 640
PATRIOT SCE 150 512309150 1,5 32 0,4-1,2 Китай 10,8 9 800

Электрический вертикуттер Stiga SV 415 E 290002152/14

Топ лучших скарификаторов - аэраторов рейтинга с электродвигателем открывает модель от Stiga.

Достоинства:

  • Прокалывание почвы осуществляется с помощью зубьев на пружинах, которые облегчают доступ кислорода;
  • Мощный электрический двигатель на 1,5 кВт и травосборник на 50 литров позволяют длительно обрабатывать газон;
  • Глубину прорезания и погружения игл можно настраивать в диапазоне от 1,3 до 1,7 мм;
  • Легок в настройке и управлении, поэтому подойдет для начинающих садоводов и опытных владельцев газонов;
  • Шнур питания закреплен на рукоятке, поэтому не попадет в рабочую зону;
  • Колеса диаметров 16 см оптимальны для разных приусадебных участков и типов грунта;
  • Небольшой вес изделия (14,5 кг).

Недостатки:

  • Не выявлено.
Stiga SV 415 E 290002152.14

Вертикуттер Stihl RLE 240.0 62910115615

Аэратор для почвы электрический с лучшим большим мешковым травосборником в рейтинге.

Достоинства:

  • Пары колес разного диаметра для легкого хода машины по любой поверхности;
  • Широкая рукоятка удобна при захвате и размещает на себе органы управления;
  • Глубину погружения оснастки можно регулировать на 6 уровней, что позволяет добиться необходимого результата;
  • Сверху на корпусе расположена складная ручка, за которую переносится прибор;
  • Отлично подходит для рыхления и аэрации небольших участков (до 500 квадратов);
  • Комплектуется держателем для кабеля, фурнитурой для смены оснастки и мягким травосборником;
  • Объем мешка для сбора составляет 50 литров, что подходит для долгой уборки газона без перерыва на очистку;
  • Бюджетная стоимость.

Недостатки:

  • Шумный (95 дБа).
Stihl RLE 240.0 62910115615

Электрический вертикуттер Зубр ЗСЭ-32-1000

Лучший скарификатор-аэратор по системе безопасности в нашем рейтинге электрических моделей.

Достоинства:

  • Быстрая смена валов;
  • Мощность 1,6 кВт оптимальна для долгих работ, а ширина охвата в 32 см позволяет быстро обработать небольшой и средней площади газон;
  • Валы позволяют не только подрезать траву, но и выкорчевывать мох и собирать листья;
  • Оператор сможет дотянуться до элементов управления не наклоняясь;
  • На время паузы в работе сетевой шнур можно повесить на крепление;
  • Пары колес разного диаметра имеют выступы для сцепления с мягкой почвой;
  • Система безопасности при перебоях с напряжением и потере контроля над устройством.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Зубр ЗСЭ-32-1000

Электрический вертикуттер для газона PATRIOT SCE 150 512309150

Топ лучших скарификаторов-аэраторов завершает функциональная легковесная модель от Patriot.

Достоинства:

  • Глубина обработки может регулироваться от 4 до 12 мм, что позволяет подобрать режим под особенности почвы и покрытия;
  • Травосборник из тканого материала вмещает до 30 литров мусора;
  • Оптимальная для небольших и средних участков мощность в 1,5 кВт;
  • Корпус из пластика стоек к ударам и не утяжеляет конструкцию;
  • Функция защиты от непреднамеренного запуска двигателя;
  • Рифленые колеса обеспечивают контакт с любой почвой.

Недостатки:

  • Не выявлено.
PATRIOT SCE 150 512309150
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