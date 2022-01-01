Аэратор-скарификатор Caiman Cesar 70C MAX, двиг. Caiman Green Engine 212CC

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 212CC экологичный мотор премиум-класса оснащен губчатым фильтром в масляной ванне, который превосходно очищает сильно запыленный воздух, чугунной гильзой цилиндра, повышающей износостойкость и надежность. Изменение угла наклона клапанов на 25 градусов значительно увеличило объем впускаемого воздуха и отводимых выхлопных газов, и как следствие, мощность. Особая форма камеры сгорания позволила повысить эффективность сжигания топлива и снизить уровень вредных выбросов. Двигатель сертифицирован для использования в странах Европы и Японии

Две функции: скарификация и вычесывание газона. В комплекте два рабочих органа: ротор с 13 вертикальными ножами для проникновения в почву на глубину до 5 мм и ротор с 18 пружинами для деликатного вычесывания сухой травы и мха с поверхности почвы. Смена функций обеспечивается заменой ротора одного на другой

Рабочий ротор на подшипниках. Вал рабочего органа поддерживается подшипниками в чугунных фланцах для высокой износостойкости. Смазочные фитинги облегчают обслуживание рабочего органа

Бесступенчатая регулировка ножей. Для компенсации износа скарификационных ножей можно регулировать высоту положения ротора в диапазоне от 0 до 22 мм

Независимый рычаг подъема/опускания ротора. Удобно расположенный на рукоятке управления рычаг позволяет поднять или опустить ротор, установив его в рабочее положение

Двухпозиционная регулируемая по высоте складная рукоятка. Установка комфортной для работы высоты рукоятки производится без помощи инструментов. Сложив ее, можно сэкономить место в случае необходимости перевозки или хранения

Большой травосборник емкостью 40 литров. Благодаря широкому отверстию выгрузка собранного материала производится без затруднений

Рычаг включения ротора с предохранителем. Удерживается в рабочем положении без усилия. В случае отпускания рычага, ротор моментально останавливается

Стальной корпус. Штампованная 3-миллиметровая сталь обеспечивает прочность, стойкость и долговечность машины

Аэратор Caiman CESAR 70C MAX - это модель, которая способна осуществлять две функции – скарификацию газона вертикальными ножами и более щадящее вычесывание пружинными зубцами. Это возможно благодаря сменному рабочему валу (в комплекте два вала).