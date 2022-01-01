Профессиональные аэраторы для газона
Найдено: 8 товаров
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- 50 000 ₽Тип двигателя: электрическийГлубина обработки, мм: 22Ширина захвата, мм: 38Мощность, Вт: 1800Объем травосборника, л: 40
- 22 490 ₽Тип двигателя: электрическийГлубина обработки, мм: 13Ширина захвата, мм: 38Мощность, Вт: 1500Объем травосборника, л: 50
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- 13 990 ₽4100 об/минТип двигателя: электрическийГлубина обработки, мм: 15Ширина захвата, мм: 34Мощность, Вт: 1500Объем травосборника, л: 50
- 16 990 ₽Тип двигателя: электрическийШирина захвата, мм: 380Мощность, Вт: 1300Объем травосборника, л: 55
- 26 280 ₽3500 об/минГлубина обработки, мм: 10Ширина захвата, мм: 360Мощность, Вт: 1800Объем травосборника, л: 40
- 12 190 ₽12 640 ₽4000 об/минТип двигателя: электрическийГлубина обработки, мм: 3Ширина захвата, мм: 320Мощность, Вт: 1000Объем травосборника, л: 40
- -450 ₽
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- 36 882 ₽6100 об/минТип двигателя: бензиновыйШирина захвата, мм: 380Мощность, Вт: 1300Объем травосборника, л: 55
- 39 990 ₽2800 об/минТип двигателя: бензиновыйГлубина обработки, мм: 25Ширина захвата, мм: 380Мощность, Вт: 1600
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