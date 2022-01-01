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Садовая техника

Тракторы и райдеры

Найдено: 82 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тракторы и райдеры в городе Ярославль по цене от 1 до 949990 рублей. В наличии более 82 наименований. Тракторы и райдеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103
85 000 ₽
Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103
Утяжелитель HUSQVARNA 9649917-01
5 975 ₽
Утяжелитель HUSQVARNA 9649917-01
Почвофреза БЕЛАРУС ФР-00.010
45 915 ₽
Почвофреза БЕЛАРУС ФР-00.010
Навесной окучник БЕЛАРУС ОУ-00000
11 990 ₽
Навесной окучник БЕЛАРУС ОУ-00000
Минитрактор CAIMAN Rapido Eco 2WD, минимальный радиус разворота 61 см
480 000 ₽
Минитрактор CAIMAN Rapido Eco 2WD, минимальный радиус разворота 61 см
Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н, двигатель Honda GX-390, 13 л.с.
176 540 ₽
Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н, двигатель Honda GX-390, 13 л.с.
Минитрактор Stihl RT-4082.1, рулевое управление с ГУР
419 990 ₽
Минитрактор Stihl RT-4082.1, рулевое управление с ГУР
Навесная косилка Заря КР.05.000-05
24 300 ₽
Навесная косилка Заря КР.05.000-05
Прицеп ТПМ 1-121 FORZA
20 200 ₽
Прицеп ТПМ 1-121 FORZA
Навесная картофелесажалка КС 50.000 4736110211
30 355 ₽
Навесная картофелесажалка КС 50.000 4736110211
Трактор SNAPPER ELT 17542 H, гидроусилитель руля
129 990 ₽
Трактор SNAPPER ELT 17542 H, гидроусилитель руля
Трактор для хозяйства McCulloch M165-107T
103 900 ₽
Трактор для хозяйства McCulloch M165-107T
Минитрактор Master-Yard M244-CAB, задний ВОМ 1000 об/мин, сцепление сухое
949 990 ₽
Минитрактор Master-Yard M244-CAB, задний ВОМ 1000 об/мин, сцепление сухое
Минитрактор БЕЛАРУС-132Н, количество передач 4+3
399 000 ₽
Минитрактор БЕЛАРУС-132Н, количество передач 4+3
Минитрактор VIKING МT-5097.1 С, количество передач 1+1
323 990 ₽
Минитрактор VIKING МT-5097.1 С, количество передач 1+1
Минитрактор VIKING MR-4082.2, количество передач 1+1
218 590 ₽
Минитрактор VIKING MR-4082.2, количество передач 1+1
Навесная тележка для перевозки грузов НЕВА ТПМ
30 560 ₽
Навесная тележка для перевозки грузов НЕВА ТПМ
Минитрактор БЕЛАРУС 112Н-01, вращение двигателя 3600 об/мин, сцепление многодисковое
470 000 ₽
Минитрактор БЕЛАРУС 112Н-01, вращение двигателя 3600 об/мин, сцепление многодисковое
Минитрактор БЕЛАРУС 152, задний ВОМ 1000 об/мин, сцепление однодисковое
470 000 ₽
Минитрактор БЕЛАРУС 152, задний ВОМ 1000 об/мин, сцепление однодисковое
Сцепка для мини-трактора Беларус ПУ-05.000М
5 810 ₽
Сцепка для мини-трактора Беларус ПУ-05.000М
Картофелекопалка для мини-трактора Беларус КФТ-2-01
82 890 ₽
Картофелекопалка для мини-трактора Беларус КФТ-2-01
Минитрактор STIGA ESTATE 5092 H, минимальный радиус разворота 80 см
499 890 ₽
Минитрактор STIGA ESTATE 5092 H, минимальный радиус разворота 80 см
Минитрактор СКАУТ Т-15, вращение ВОМ 1400 об/мин, сцепление многодисковое
172 900 ₽
Минитрактор СКАУТ Т-15, вращение ВОМ 1400 об/мин, сцепление многодисковое
Минитрактор ФАЙТЕР Т-15, вращение двигателя 2000 об/мин, двухдисковое сцепление
189 900 ₽
Минитрактор ФАЙТЕР Т-15, вращение двигателя 2000 об/мин, двухдисковое сцепление
Трактор HUSQVARNA TC138M, педальное управление
199 990 ₽
Трактор HUSQVARNA TC138M, педальное управление
Минитрактор СКАУТ Т-18 Generation II, частота вращения ВОМ 1785 об/мин
275 000 ₽
Минитрактор СКАУТ Т-18 Generation II, частота вращения ВОМ 1785 об/мин
Трактор Husqvarna R 316TX, управление педалью
699 990 ₽
Трактор Husqvarna R 316TX, управление педалью
Мотоблок для дачи Denzel DPT-270X
38 359 ₽
Мотоблок для дачи Denzel DPT-270X
Мотоблок Угра НМБ-1Н2 СПР
64 130 ₽
Мотоблок Угра НМБ-1Н2 СПР
Трактор STIGA ESTATE 3098 H, без блокировки дифференциала
416 190 ₽
Трактор STIGA ESTATE 3098 H, без блокировки дифференциала
Трактор AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2, рулевое управление с ГУР
319 990 ₽
Трактор AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2, рулевое управление с ГУР
Трактор AL-KO T 13-93.7 HD для газона
319 990 ₽
Трактор AL-KO T 13-93.7 HD для газона
Трактор STIGA ESTATE 3398 HW, минимальный радиус разворота 70 см
369 900 ₽
Трактор STIGA ESTATE 3398 HW, минимальный радиус разворота 70 см
Трактор MasterYard ES1233H B&S, рулевое управление с гидроусилителем
219 990 ₽
Трактор MasterYard ES1233H B&S, рулевое управление с гидроусилителем
Минитрактор AL-KO Premium R7-65.8 HD
287 590 ₽
Минитрактор AL-KO Premium R7-65.8 HD
Трактор CAIMAN RAPIDO 2WD 92, минимальный радиус разворота 54 см
299 990 ₽
Трактор CAIMAN RAPIDO 2WD 92, минимальный радиус разворота 54 см
Трактор Stiga Estate 4092 H, рулевое управление с гидроусилителем
463 990 ₽
Трактор Stiga Estate 4092 H, рулевое управление с гидроусилителем
Трактор STIGA ESTATE 7122 HWSY, минимальный радиус разворота 90 см
859 290 ₽
Трактор STIGA ESTATE 7122 HWSY, минимальный радиус разворота 90 см
Трактор AL-KO T-16-103.7 HD V2, рулевое управление с гидроусилителем
479 790 ₽
Трактор AL-KO T-16-103.7 HD V2, рулевое управление с гидроусилителем
Минитрактор AL-KO T18-111.9 HDS
355 540 ₽
Минитрактор AL-KO T18-111.9 HDS
Минитрактор STIGA ESTATE 5092HW
500 590 ₽
Минитрактор STIGA ESTATE 5092HW
Минитрактор БЕЛАРУС 132Н-01, частота вращения ВОМ 1168 об/мин
328 000 ₽
Минитрактор БЕЛАРУС 132Н-01, частота вращения ВОМ 1168 об/мин
Минитрактор HUSQVARNA R213C 9678466-01
491 390 ₽
Минитрактор HUSQVARNA R213C 9678466-01
Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE для сельскохозяйственных работ
129 900 ₽
Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE для сельскохозяйственных работ
Плуг универсальный Motor Sich П-5 ТУ BY192170289.001-2017
4 600 ₽
Плуг универсальный Motor Sich П-5 ТУ BY192170289.001-2017
Минитрактор Daewoo DWR 620, количество передач 4+1
229 990 ₽
Минитрактор Daewoo DWR 620, количество передач 4+1
Снегоуборочный отвал ОСН 30.400.1000
3 800 ₽
Снегоуборочный отвал ОСН 30.400.1000