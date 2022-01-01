Минитрактор - многофункциональная сельскохозяйственная машина, работающая на дизельном топливе или бензине. В зависимости от комплектации конкретным навесным оборудованием, используется для обработки почв, стрижки травы и уборки снега. Оснащена кабиной с органами управления, колесами повышенной проходимости.

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