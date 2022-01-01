Снегоуборочный отвал к мотоблокам РЫСЬ, Каскад, Нева, обрезиненный нож, СТ с регул. адаптером ОСН 30.400.1000
Арт. О00000034944
Снегоуборочный отвал к мотоблокам РЫСЬ, Каскад, Нева, обрезиненный нож, СТ с регул. адаптером ОСН 30.400.1000
Арт. О00000034944
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|отвал
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Количество предметов, шт
|1
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Материал
|металл
- Отвал снегоуб. к м/б РЫСЬ, ПЕЧЕНЕГ, Каскад, Нева (обрезиненный нож) СТ применяется в качестве навесного оборудования для распашки целины, либо пласта земли при обработке. После обработки почвы плугом образуются большие комья земли, что способствует вымерзанию корней сорняков. Плуг поможет и при внесении органических удобрений во время предпосевной подготовки почвы. К агрегату(мотоблоку, культиватору, мини-трактору) плуг присоединяется при помощи специальной сцепки. Для работы с плугом рекомендуется оснастить мотоблок или культиватор грунтозацепами, чтобы обеспечить надежное сцепление с грунтом.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость