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Снегоуборочный отвал к мотоблокам РЫСЬ, Каскад, Нева, обрезиненный нож, СТ с регул. адаптером ОСН 30.400.1000
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Отвалы для уборки снега
    Снегоуборочный отвал к мотоблокам РЫСЬ, Каскад, Нева, обрезиненный нож, СТ с регул. адаптером ОСН 30.400.1000
    Арт. О00000034944
    Снегоуборочный отвал к мотоблокам РЫСЬ, Каскад, Нева, обрезиненный нож, СТ с регул. адаптером ОСН 30.400.1000

      Снегоуборочный отвал к мотоблокам РЫСЬ, Каскад, Нева, обрезиненный нож, СТ с регул. адаптером ОСН 30.400.1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034944

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		отвал
      Количество предметов, шт
      		1
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвал снегоуб. к м/б РЫСЬ, ПЕЧЕНЕГ, Каскад, Нева (обрезиненный нож) СТ применяется в качестве навесного оборудования для распашки целины, либо пласта земли при обработке. После обработки почвы плугом образуются большие комья земли, что способствует вымерзанию корней сорняков. Плуг поможет и при внесении органических удобрений во время предпосевной подготовки почвы. К агрегату(мотоблоку, культиватору, мини-трактору) плуг присоединяется при помощи специальной сцепки. Для работы с плугом рекомендуется оснастить мотоблок или культиватор грунтозацепами, чтобы обеспечить надежное сцепление с грунтом.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость