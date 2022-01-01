Снегоуборочный отвал к мотоблокам РЫСЬ, Каскад, Нева, обрезиненный нож, СТ с регул. адаптером ОСН 30.400.1000

Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

Отвал снегоуб. к м/б РЫСЬ, ПЕЧЕНЕГ, Каскад, Нева (обрезиненный нож) СТ применяется в качестве навесного оборудования для распашки целины, либо пласта земли при обработке. После обработки почвы плугом образуются большие комья земли, что способствует вымерзанию корней сорняков. Плуг поможет и при внесении органических удобрений во время предпосевной подготовки почвы. К агрегату(мотоблоку, культиватору, мини-трактору) плуг присоединяется при помощи специальной сцепки. Для работы с плугом рекомендуется оснастить мотоблок или культиватор грунтозацепами, чтобы обеспечить надежное сцепление с грунтом.