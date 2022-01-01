Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Навесное оборудование

Измельчители веток

Найдено: 1 товар
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • Измельчитель веток Нева ИВС 3
    32 000 ₽
    Измельчитель веток Нева ИВС 3
    670x1084x1100 мм, 56 кг
    Тип: измельчители веток
    Вес, кг: 56
    Мин. диаметр веток, мм: 1
    Макс. диаметр веток, мм: 50
    Длина веток, мм: 2500
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить измельчители веток в городе Ярославль по цене от 32000 до 32000 рублей. В наличии более 1 наименования. Измельчители веток можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.