Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Для садовой техники

Двигатели для садовой техники

Найдено: 82 товара
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • Двигатель Lifan 190F
    22 140 ₽
    27 830 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 190F
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 15
    Объем двигателя, см³: 420
    • -5 690 ₽
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 170F Economic
    11 180 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 170F Economic
    Тип двигателя: бензиновый
    Диаметр вала, мм: 19
    Мощность, л.с.: 7
    Ёмкость топливного бака, л: 3.6
    Объем двигателя, см³: 212
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 168F-2 Economic
    9 620 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 168F-2 Economic
    Тип двигателя: бензиновый
    Диаметр вала, мм: 20
    Мощность, л.с.: 6.5
    Ёмкость топливного бака, л: 3.6
    Объем двигателя, см³: 196
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 168F-2 08031 (20 мм)
    10 395 ₽
    10 400 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 168F-2 08031 (20 мм)
    Тип двигателя: бензиновый
    Диаметр вала, мм: 20
    Мощность, л.с.: 6.5
    Ёмкость топливного бака, л: 3.6
    Объем двигателя, см³: 196
    • -5 ₽
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 190FD 43596
    25 110 ₽
    26 000 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 190FD 43596
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 15
    Объем двигателя, см³: 420
    • -890 ₽
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 177F 41717
    19 440 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 177F 41717
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 9
    Объем двигателя, см³: 270
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 170F 7,0 лс 19мм 43884
    10 530 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 170F 7,0 лс 19мм 43884
    Тип двигателя: бензиновый
    Диаметр вала, мм: 19
    Мощность, л.с.: 7
    Ёмкость топливного бака, л: 3.6
    Объем двигателя, см³: 212
  • Двигатель Champion G210-1HK
    9 950 ₽
    Двигатель Champion G210-1HK
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 19
    Мощность, л.с.: 7
    Объем двигателя, см³: 212
    • Персональная скидка
  • Двигатель Champion G200-1HK
    9 900 ₽
    Двигатель Champion G200-1HK
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 19
    Мощность, л.с.: 6.5
    Объем двигателя, см³: 196
    • Персональная скидка
  • Двигатель Champion G201HK
    11 990 ₽
    Двигатель Champion G201HK
    Тип двигателя: бензиновый
    Диаметр вала, мм: 20
    Мощность, л.с.: 6.5
    Ёмкость топливного бака, л: 3.6
    Объем двигателя, см³: 196
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 170F 57640
    10 290 ₽
    11 300 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 170F 57640
    Тип двигателя: бензиновый
    Диаметр вала, мм: 20
    Мощность, л.с.: 7
    Ёмкость топливного бака, л: 3.6
    Объем двигателя, см³: 212
    • -1 010 ₽
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 188FD 47580
    30 450 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 188FD 47580
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 13
    Объем двигателя, см³: 389
    • Персональная скидка
  • Двигатель бензиновый Lifan KP420 (190F-T) 17 л.с.
    27 600 ₽
    Двигатель бензиновый Lifan KP420 (190F-T) 17 л.с.
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 17
    Объем двигателя, см³: 420
    • Персональная скидка
  • Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
    8 990 ₽
    Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 20
    Мощность, л.с.: 7
    Объем двигателя, см³: 200
    • Персональная скидка
  • Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
    8 100 ₽
    Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 19
    Мощность, л.с.: 7
    Объем двигателя, см³: 212
    • Персональная скидка
  • Двигатель бензиновый Brait BR275P 03.01.206.002
    18 250 ₽
    Двигатель бензиновый Brait BR275P 03.01.206.002
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 9
    Объем двигателя, см³: 270
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 188FR
    28 800 ₽
    4.5
    Двигатель Lifan 188FR
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 22
    Мощность, л.с.: 13
    Объем двигателя, см³: 389
    • Персональная скидка
  • Комбимотор Stihl KM-94 R-C 41490115304
    49 990 ₽
    Комбимотор Stihl KM-94 R-C 41490115304
  • Двигатель бензиновый Brait BR421P 03.01.212.002
    21 600 ₽
    Двигатель бензиновый Brait BR421P 03.01.212.002
    • Персональная скидка
  • Двигатель бензиновый Мобил К ПРО G200FA
    16 990 ₽
    Двигатель бензиновый Мобил К ПРО G200FA
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 20
    Мощность, л.с.: 6.5
    Объем двигателя, см³: 196
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 170FM 19мм, 7.0 л.с
    10 080 ₽
    Двигатель Lifan 170FM 19мм, 7.0 л.с
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 19
    Мощность, л.с.: 7
    Объем двигателя, см³: 212
    • Персональная скидка
  • Двигатель Champion G225VK/2
    Нет в наличии
    5.0
    Двигатель Champion G225VK/2
    Тип двигателя: бензиновый
    Диаметр вала, мм: 22
    Мощность, л.с.: 7
    Ёмкость топливного бака, л: 2
    Объем двигателя, см³: 223
    Смотреть
  • Двигатель Champion G420HKE
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G420HKE
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 15
    Объем двигателя, см³: 420
    Смотреть
  • Двигатель Champion G200HK
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G200HK
    Тип двигателя: бензиновый
    Диаметр вала, мм: 19
    Мощность, л.с.: 6.5
    Ёмкость топливного бака, л: 3.6
    Объем двигателя, см³: 196
    Смотреть
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить двигатели для садовой техники в городе Ярославль по цене от 0 до 999999 рублей. В наличии более 82 наименований. Двигатели для садовой техники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.