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Двигатели для мотоблоков

4-х тактные двигатели для мотоблоков

  • Тактность двигателя: 4-х тактный
Найдено: 34 товара
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  • Двигатель Lifan 190F
    22 140 ₽
    27 830 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 190F
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 15
    Объем двигателя, см³: 420
    • -5 690 ₽
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 190FD 43596
    25 110 ₽
    26 000 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 190FD 43596
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 15
    Объем двигателя, см³: 420
    • -890 ₽
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 177F 41717
    19 400 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 177F 41717
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 9
    Объем двигателя, см³: 270
    • Персональная скидка
  • Двигатель Champion G210-1HK
    9 950 ₽
    Двигатель Champion G210-1HK
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 19
    Мощность, л.с.: 7
    Объем двигателя, см³: 212
    • Персональная скидка
  • Двигатель Champion G200-1HK
    9 900 ₽
    Двигатель Champion G200-1HK
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 19
    Мощность, л.с.: 6.5
    Объем двигателя, см³: 196
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 188FD 47580
    30 450 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 188FD 47580
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 13
    Объем двигателя, см³: 389
    • Персональная скидка
  • Двигатель бензиновый Lifan KP420 (190F-T) 17 л.с.
    27 600 ₽
    Двигатель бензиновый Lifan KP420 (190F-T) 17 л.с.
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 17
    Объем двигателя, см³: 420
    • Персональная скидка
  • Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
    8 990 ₽
    Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 20
    Мощность, л.с.: 7
    Объем двигателя, см³: 200
    • Персональная скидка
  • Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
    8 100 ₽
    Двигатель бензиновый Brait DM107P19 03.01.146.037
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 19
    Мощность, л.с.: 7
    Объем двигателя, см³: 212
    • Персональная скидка
  • Двигатель бензиновый Brait BR275P 03.01.206.002
    18 250 ₽
    Двигатель бензиновый Brait BR275P 03.01.206.002
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 9
    Объем двигателя, см³: 270
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 188FR
    28 800 ₽
    4.5
    Двигатель Lifan 188FR
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 22
    Мощность, л.с.: 13
    Объем двигателя, см³: 389
    • Персональная скидка
  • Двигатель бензиновый Мобил К ПРО G200FA
    16 990 ₽
    Двигатель бензиновый Мобил К ПРО G200FA
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 20
    Мощность, л.с.: 6.5
    Объем двигателя, см³: 196
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 170FM 19мм, 7.0 л.с
    10 080 ₽
    Двигатель Lifan 170FM 19мм, 7.0 л.с
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 19
    Мощность, л.с.: 7
    Объем двигателя, см³: 212
    • Персональная скидка
  • Двигатель Champion G420HKE
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G420HKE
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 15
    Объем двигателя, см³: 420
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  • Двигатель Lifan 192F
    Нет в наличии
    5.0
    Двигатель Lifan 192F
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 17
    Объем двигателя, см³: 445
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  • Двигатель Champion G270-1HK
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G270-1HK
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 6.6
    Объем двигателя, см³: 270
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  • Двигатель Champion G170-1VK/1
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G170-1VK/1
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 22
    Мощность, л.с.: 5.5
    Объем двигателя, см³: 173
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  • Двигатель Champion G390HKE
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G390HKE
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 13
    Объем двигателя, см³: 389
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  • Двигатель Champion G270HK
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G270HK
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 6.6
    Объем двигателя, см³: 270
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  • Двигатель ELITECH для мотоблока ДБ 200 К 6,5 185870
    Нет в наличии
    5.0
    Двигатель ELITECH для мотоблока ДБ 200 К 6,5 185870
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Мощность, л.с.: 6.5
    Объем двигателя, см³: 196
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  • Двигатель Champion G250HK
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G250HK
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 8
    Объем двигателя, см³: 252
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  • Двигатель Champion G210HK
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G210HK
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 19
    Мощность, л.с.: 7
    Объем двигателя, см³: 212
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  • Двигатель Champion G420HK
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G420HK
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 15
    Объем двигателя, см³: 420
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  • Двигатель Champion G390-1HK
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G390-1HK
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 13
    Объем двигателя, см³: 389
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4-х тактные двигатели для мотоблоков в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 400 рублей до 56 900 рублей. В наличии более 24 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.