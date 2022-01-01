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Двигатели для мотоблоков

Двигатели для мотоблоков 15 л. с.

  • Мощность, л.с.: 15
Найдено: 5 товаров
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  • Двигатель Lifan 190F
    22 140 ₽
    27 830 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 190F
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 15
    Объем двигателя, см³: 420
    • -5 690 ₽
    • Персональная скидка
  • Двигатель Lifan 190FD 43596
    25 110 ₽
    26 000 ₽
    5.0
    Двигатель Lifan 190FD 43596
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 15
    Объем двигателя, см³: 420
    • -890 ₽
    • Персональная скидка
  • Двигатель Champion G420HKE
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G420HKE
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 15
    Объем двигателя, см³: 420
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  • Двигатель Champion G420HK
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G420HK
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 15
    Объем двигателя, см³: 420
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  • Двигатель Champion G420HKDC
    Нет в наличии
    Двигатель Champion G420HKDC
    Тип двигателя: бензиновый
    Тактность: 4-х тактный
    Диаметр вала, мм: 25
    Мощность, л.с.: 15
    Объем двигателя, см³: 420
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Двигатели для мотоблоков 15 л. с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 27 039 рублей до 56 900 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.