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В этом разделе каталога интернет-магазина «Бигам» представлен широкий выбор двигателей для мотоблоков. Вы можете подобрать модели для машин с любой производительностью (от 4 до 20 л.с.). Приобрести ДВС (новый или на замену старому) можно для работы возле частного дома, на дачном, сельскохозяйственном или садовом участке.