Триммеры используются для эффективного кошения травы и кустарников. Их режущие элементы постоянно подвергаются механической нагрузке, постепенно тупятся, лишаются своих изначальных свойств. У нас представлены ножи и режущие головки, позволяющие в полной мере восстановить работоспособность техники.

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